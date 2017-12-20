Путин призвал не строить в России «безликие коробки и муравейники»

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны иметь возможность переехать в современное, комфортное жилье. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу подчеркнуть: люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или «муравейники», как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг создана инфраструктура, социальные и спортивные объекты, парки, общественное пространство», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что решение этой задачи должно оказать огромное влияние на демографическую ситуацию и качество жизни людей.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину разработать план перехода в течение трех лет от привлечения средств граждан к иным формам финансирования строительства жилья.