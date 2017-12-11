Песков: Путин с главой Египта обсудят возобновление прямого авиасообщения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Египтом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Она будет обсуждаться и, безусловно, президент даст свои пояснения. Безусловно, все настроены выйти на взаимоудовлетворяющее решение», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Египет.

В аэропорту российского лидера встречал лично президент Египта.