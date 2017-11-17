Кудрин доложил Путину о работе над стратегией экономического развития России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретился с экс-министром финансов, главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В пятницу президент работает в Санкт-Петербурге. В первой половине дня он встречался с Кудриным. Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Достаточно детально обсудили ход этой работы», — сказал Песков.

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Ранее Кудрин сообщил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.

Он также подчеркнул, что за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год).