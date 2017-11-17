Центробанк ожидает ускорение инфляции в 2018 году

Инфляция в России в первом полугодии 2018 года повысится до 4%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Ожидается, что по итогам года инфляция не превысит 3% и в первом полугодии 2018 года, по мере исчерпания влияния временных факторов, несколько повысится», — заявили в Центробанке.

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По данным ЦБ, годовая инфляция в октябре в 2017 году замедлилась до 2,7%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ озабочен фактором волатильности инфляции.