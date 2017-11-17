В Румынии закрыли дело против дочки «ЛУКойла»

Прокуратура Румынии закрыла дело против дочерней компании «ЛУКойла» Petrotel-Lukoil. Об этом сообщается на сайте компании.

«3 ноября 2017 года прокуратура при апелляционном суде города Плоешти вынесла постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в 2014 году, в отношении Petrotel-Lukoil S.A., а также его руководителя А.Ю. Богданова в связи с обвинениями по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств», — заявили в российской компании.

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В 2015 году прокуратура выдвинула против Petrotel-LUKOIL обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Были заморожены €642 млн на банковских счетах Petrotel, €542 млн на счетах Lukoil Europe Holdings.

Впоследствии суд в Румынии отклонил направленный прокуратурой обвинительный акт по уголовному делу в отношении Petrotel и Lukoil Europe Holdings.