Трутнев: события в Зимбабве не затронут инвестиции в африканском регионе

Вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что события в Зимбабве не повлияют на инвестиционный процесс в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не думаю, что это как-то повлияет на инвестиционный процесс. Я бы совершенно с другой стороны на это смотрел. Нестабильность чаще всего возникает тогда, когда людям не нравится жизнь. Поэтому для того, чтобы все было стабильно, надо сделать так, чтобы в страну шли деньги», — сказал Трутнев.

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По словам вице-премьера, чтобы «не было дестабилизации, в Зимбабве или какой-нибудь другой стране, надо вместе развивать экономику».

Ранее СМИ рассказали о ситуации в Зимбабве спустя сутки после переворота.