Минфин рассказал об условиях реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией

Министерство финансов России подтвердило подписание соглашения с Венесуэлой о реструктуризации венесуэльского долга на сумму в $3,15 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«15 ноября 2017 года Минфин России информирует о состоявшемся сегодня подписании межправительственного протокола, предусматривающего реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией по соглашению от 8 декабря 2011 года о предоставлении Венесуэле государственного кредита», — заявили в министерстве.

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Уточняется, что новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые 6 лет будет минимальным.

Ранее источник в венесуэльском посольстве сообщил, что Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации венесуэльского долга.