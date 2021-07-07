Аннулирования продолжаются: Краснодарский край теряет туристов

Туристы продолжают аннулировать туры в Краснодарский край на август, сообщила сегодня журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Это связано с ограничениями, которые были введены из-за коронавируса.

Реклама

Напомним, с 1 июля туристам в Краснодарском крае нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Также власти позднее разрешили предоставлять справку о перенесенном заболевании. С 1 августа принимать будут только привитых или переболевших людей (изначально планировалось принимать только сделавших прививку).

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 210 заразившихся коронавирусом (за все время — 53 322), умерли 22 человека (3572), выздоровели — 57 (45 770).

«Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, хотя многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска сложно: это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса», — сказала Догузова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее мнению, у туристов должна быть возможность приехать в Краснодарский край при наличии отрицательного ПЦР-теста.

«Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение», — отметила Зарина Догузова.

По мнению гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, если туристам не разрешат приезжать в Краснодарский край по ПЦР-тестам, это приведет к «краху» туристической отрасли.

Причем турпоток упадет не только в августе, но и в сентябре, октябре. Но август — важнейший месяц для курортной отрасли, на него приходится около 25% доходов.

По словам Ромашкина, ПЦР-тесты готовы делать 95% туристов, за исключением тех, кому их делать дорого (например, если на семью это будет стоить 5-6 тыс. руб.). Потери по бронированиям на июль составили 5%, на август — уже около 40%. Сейчас наблюдается «разгрузка» курортов. Однако есть и небольшое количество новых туристов — видимо, это те, кто успел вакцинироваться или надеется, что успеет, добавил глава «Дельфина».

«Если решение не будет изменено, мы предполагаем, что потери составят от 50% до 70% августовской загрузки курортов. Это означает полупустые курорты», — сказал Сергей Ромашкин «Газете.Ru». По его словам, сокращение годового потока туристов может составить около 20%.

При этом перебронирований на другие направления Ромашкин пока не отмечает: в том же Крыму в ближайшее время могут ввести дополнительные ограничения, ранее об этом предупредил глава региона Сергей Аксенов (региональный Роспотребнадзор также призвал усилить ограничения). Туристы не хотят «сидеть с билетами на руках», говорит Сергей Ромашкин. При этом конкуренцию российским курортам сейчас составляет Турция.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский отметил в беседе с «Газетой.Ru», что отказы пока не такие массовые, как в первые дни после введения ограничений, или когда край «закрывался», но загрузка действительно постепенно снижается.

Часть туристов сделала прививку, а те, кто этого делать не собираются, находятся в режиме ожидания, что до августа еще что-то поменяется. Аннулирования, скорее, касаются ближайших туров, сказал Уманский. Часть туристов отменяют бронирования в недорогие отели, потому что ПЦР-тесты для них будут обременительны.

В «Интуристе» сообщили «Газете.Ru», что аннулирования бронирований в Краснодарском крае пока они не массовые. Однако их число может увеличиться ближе к августу, если туристы не успеют пройти вакцинацию.

«В последнее время их доля в общем объеме аннулированых заявок увеличилась до 24%, для сравнения, доля отказных туров в Крым составляет менее 10%, в Турцию всего 3%. Пока что явление не носит массового характера, однако по мере приближения дат заездов в августе, если туристы не успеют пройти два этапа вакцинации, количество аннулированных туров может резко увеличиться», — сообщили в пресс-службе туроператора.

В турагентстве Anex Tour заявили, что говорить о массовых отменах они не могут. «В рамках нашего туроператора на данные курорты запросов на перенос туров и аннулирование нет», — сообщили в пресс-службе «Газете.Ru».

По данным сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», Краснодарский край и Крым все еще остаются самыми популярными направлениями. За последнюю неделю посетители сайта чаще всего искали авиабилеты по направлениям Москва — Симферополь, Москва — Сочи и Москва — Анапа.

«То есть по-прежнему курорты Краснодарского края наряду с Крымом — это самые востребованные направления», — сообщили в пресс-службе сервиса «Газете.Ru».

В частности, с 28 июня по 2 июля наблюдался прирост бронирований авиабилетов в Сочи на июль-август. В «Туту.ру» предполагают, что это связано со смягчением объявленных требований к туристам. При этом 3-4 июля (то есть в выходные) было снижение бронирований: возможно, это было частично вызвано новостями о природных катаклизмах. Но уже в понедельник число бронирований выросло на 20%. Аналогичная ситуация с авиабилетами в Анапу и Геленджик: с конца июня — начала июля бронирований на июль-август стало больше.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip также не замечает роста количества аннулирований или обменов авиабилетов в Краснодарский край. Это может быть связано с тем, что большинство их клиентов, которые покупали билеты за последний месяц (с 6 июня по 6 июля), планировали лететь в течение месяца с даты покупки.

«За месяц до отправления оформлено 88,2% авиабилетов, и лишь 11,8% россиян планировали свои перелеты на один-шесть месяцев вперед. Вполне возможно, что они пока не решили, как поступить со своим отпуском или же располагают всеми необходимыми документами», — рассказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Елена Шелехова.

Однако она добавила, что введенные ограничения могут отразиться на бронировании авиабилетов в Краснодарский край. «Скажем, если сравнивать изменение спроса по этим направлениям после новостей о коронавирусных ограничениях, то искать авиабилеты в Краснодар стали на 10% реже, в Сочи ― на 15%, в Анапу ― на 20%, а в Геленджик ― на 30%», — сообщила Шелехова.