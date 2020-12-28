В помощь строителям: ФАС предложила ограничить экспорт стали

Федеральное антимонопольное ведомство намерено установить экспортные пошлины на весь ассортимент вывозящийся из России металлопродукции: начиная от сырья и заканчивая товарами, представляющими собой результат глубокой переработки исходных материалов. Вся группа пошлин будет введена на полгода, сообщает «Коммерсант» со ссылкой письмо ФАС направленное в адрес Минпромторга.

Реклама

По данным издания, письмо было подготовлено по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, отреагировавшего на обращение Национального объединения застройщиков жилья. Последние пожаловались на резкий скачок цен на арматуру. Хуснуллин в частотности инициировал обсуждение этой темы на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Там чиновник привел данные, согласно которым, только за один месяц стоимость арматура на российском рынке взлетела на 40%.

Антимонопольщики в свою очередь пояснили, что при обсуждении темы ввода экспортных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию они подчеркивали, что цены скакнули не только на металлургическое сырье, но и на металлопродукцию.

Проблема в том, что производители металла устанавливают внутренние российские цены не только с учетом себестоимость производства, но и корректируют их с оглядкой на цены на иностранных рынках дабы не терять свою выгоду, подчеркнули в ФАС.

«В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырье может не привести к прогнозируемому результату — снижению цен на готовую металлопродукцию», — предупредили в ФАС.

Впрочем, ведомство подготовило конкретные шаги, которые помогут побороть необоснованное ценообразование. Предлагается установить тарифы на вывоз лома до 15%, но не менее $49 за тонну. На стальную заготовку пошлину ввести в размере 13%, но не менее $73 за тонну, и на арматуру установить тариф 12%, но не менее $78 за тонну, сообщается в письме ФАС.

Ранее кабмин уже согласился ввести на шесть месяцев смешанные вывозные ставки на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.

ФАС ссылаясь на металлургов сообщает, что повышение цен на арматуру вызвано большим ростом стоимости продукции металлопроката и лома на зарубежных рынках, привлекательность альтернативного сбыта провоцирует производителей предлагать завышенные цены и российскому потребителю.

Котировки франко борт (Free on Board) черноморского региона на арматуру с последней недели октября по 7 декабря увеличились с $460 до $580 за тонну. С начала этого года средняя стоимость лома без учета доставки на предприятия переработки увеличилась на 35%, до 19,5 тыс. руб. за тонну, сообщает Фонд развития трубной промышленности. В ФАС ссылаясь на экспертов отрасли полагают, что бум цен на металлопрокат носит временный характер. Ранее ведомство не находило нарушений антимонопольного законодательства и признаков нерыночного ценообразования.

Источники в металлургических компаниях уверены, что пошлины введут, в то же время удивлены инициативой ФАС.

«ФАС является органом, ответственным за чистоту рынка и конкуренцию. И довольно странно наблюдать, как она предлагает введение пошлин, которые искажают конкурентный рынок. Кроме того введение пошлин не входит в компетенцию ФАС, это вопрос Минэкономики.

ФАС предлагает регулировать цены на сырье и металлопродукцию, но почему она не предлагает зарегулировать цены жилья, автомобилей, промышленного оборудования?»,

— задается вопросом источник «Коммерсанта» в металлургической отрасли.

В Минэкономразвития и Минпромторге предпочли воздержаться от комментариев журналистам. Максим Худалов из аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) полагает, что предложение ФАС выглядит спорным. Оно не даст искомый результат, считает он.

Цены сами упадут после коррекции на мировом рынке, которая неминуемо произойдет в ближайшие три-четыре месяца, полагает Худалов. Как один из вариантов решения проблемы, по мнению эксперта, — это временное разрешение украинским компаниям экспортировать свой металлопрокат в Россию.

Кроме того, можно на короткий период уменьшить стоимость доставки металлической продукции от стальных комбинатов, которые держат цены на 20–30% ниже тех, что сегодня видят потребители у трейдеров. Еще одним вариантом решения проблемы может быть выпуск на рынок проката из Росрезерва при условии согласия комбинатов затем наполнить склады продукцией по адекватным ценам.