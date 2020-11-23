«Помощник ОСАГО»: эксперты назвали риски оформления ДТП через приложение

Идею «европротокола» — упрощенного оформления аварии на месте — страховщики пытаются реализовать в России с 2009 года, все эти годы извещения о страховом случае для компаний заполнялись водителями на бумажном носителе. В ноябре прошлого года в пилотном режиме мобильное приложение «Помощник ОСАГО» начало работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области, а также в республике Татарстан.

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Приложение разработано Российским союзом автостраховщиков (РСА) совместно с Центробанком России и Минкомсвязи. Посчитав пилотный проект удачным, они приняли решение с сегодняшнего дня распространить работу «Помощника ОСАГО» и на другие регионы страны.

«Важно, что приложение, которое уже облегчило жизнь тысячам автомобилистов пяти пилотных регионов, начнет работать на всей территории России», — заявил по этому поводу президент РСА Игорь Юргенс.

В пресс-службе союза уточнили, что

благодаря «Помощнику ОСАГО» оформление электронных документов о ДТП теперь возможно, даже если автомобилисты (ранее такое не допускалось) не могут прийти к единому мнению о том, кто из них виновен.

Оформлять с помощью приложения можно только те происшествия, в которых не был нанесен урон здоровью людей, ущерб причинен только двум автомобилям, при этом максимальная сумма возмещения составит 400 тыс. рублей, а при разногласиях водителей по поводу виновности — не более 100 тыс. рублей.

Автомобилисты для этого должны самостоятельно прикинуть сумму потенциального ремонта. Заявленный срок оформления ДТП с помощью страхового помощника — около 15 минут. Некоторая информация о документах (водительское удостоверение, полис ОСАГО) страхователя поступит в приложение из его личного кабинета на портале Госуслуг и системы АИС ОСАГО.

«Участникам останется только проверить их правильность и выполнить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП», — сообщили в РСА.

Могут оставить без выплаты

Страховщики убеждены, что их приложение поможет снизить пробки в городах за счет упрощения заполнения документов, а заодно — уменьшит риск мошенничества. Помимо неоспоримых плюсов новый метод, очевидно, может принести и вероятные риски, о которых «Газета.Ru» попросила рассказать страховщиков и экспертов.

Так, в РСА уточнили, что для получения выплаты с помощью приложения необходимо, чтобы были соблюдены все процедуры «европротокола» (отсутствие пострадавших, два автомобиля и т.д.). Кроме того,

на месте ДТП должен быть интернет, связь с порталом «Госуслуги» и АИС ОСАГО.

Страховщики исключают риск ошибки в своем приложении, поскольку в процедуру оформления входит подписание документа электронной подписью, соответственно, оба водителя должны иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

«Очевидно, перед подписанием каждый из водителей проверяет документ, и неверных данных там просто не будет, по крайней мере, если оба водителя являются добросовестными гражданами, а не мошенниками», — заявили в РСА.

Самая очевидная причина, по которой страховщики могут снизить выплату или даже вовсе в ней отказать — фотографии плохого качества.

В РСА «Газете.Ru» сообщили, что если в извещении о ДТП указано о наличии разногласий, то фотофиксация повреждений машины обязательна. Страховщик откажет, если ему представлено такое извещение, но не будет фотографий, предупредили в союзе страховщиков. Не получат граждане денег, и если в страховой компании не смогут составить из предоставленного электронного файла картину произошедшего.

«Если имеются несоответствия, например, перечня поврежденных деталей обстоятельствам причинения вреда (и то, и другое указываются в извещении), то тут страховщик, не имея возможности понять, что именно произошло, кто потерпевший, а кто — виновник, наверняка откажет в возмещении», — ответили в пресс-службе РСА.

Все ошибки автомобилистов, включая фотографии нечеткого качества и неясности в объяснении аварии, страховщики будут трактовать в свою пользу, чтобы избежать выплаты, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Юрист рекомендует автовладельцам как можно тщательнее отнестись к вопросу фотофиксации повреждений, а также положения автомобилей в разных ракурсах. В то же время он подчеркивает, что приложение снимает многие трудности «европротокола».

«При стандартном упрощенном оформлении ДТП страховая компания могла затребовать вторую машину на экспертизу, а второй водитель в это время куда-нибудь уехал или ему не до этого. Из-за этого тормозилось получение выплаты по «бумажному» «европротоколу». С приложением этот вопрос должен уйти в прошлое», — поясняет Радько.

У лидера «Движения автомобилистов России», экс-депутата Госдумы Валерия Похмелкина обеспокоенность вызывает то, что

в приложении «Помощник ОСАГО» требуется ввести ключи от личного кабинета Госуслуг, причем личный профайл автомобилиста должен быть очень продвинутым — с электронной цифровой подписью, которая может быть использована в том числе для различных сделок.

Учитывая то, что базы страховщиков постоянно оказываются в открытом доступе, правозащитник не исключает, что ключи от Госуслуг могут оказаться в руках мошенников.

Схожего мнение придерживается и адвокат Сергей Радько, но он полагает, что это в целом проблема российской государственной системы хранения личных данных, нежели именно страховщиков.