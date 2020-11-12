Минфин перестарался: за криптовалюту могут лишить свободы

Минфин представил на общественное обсуждение пакет законопроектов по регулированию рынка цифровой валюты. Необходимые поправки в Налоговый, Уголовный и Административный кодексы размещены в четверг 12 ноября на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Граждане и юрлица будут обязаны сообщать в налоговую службу об операциях с цифровой валютой, следует из текста поправок. Декларировать придется все сделки с криптовалютами на эквивалентную сумму от 600 тысяч рублей в год.

За сокрытие операций с криптовалютой предусмотрены штрафы в размере 10% от наибольшей из двух сумм от поступления или списания валюты на счет. За нарушение сроков декларирования — штраф 50 тысяч рублей.

Подметать улицы за крипту

Если гражданин утаит доход от криптосделок ему грозит штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога с таких операций. За повторное нарушение — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты, или другого дохода от года до двух лет. Кроме того, рецидив может караться не только штрафом, но и принудительными работами до двух лет, либо арестом до шести месяцев.

За такие же нарушения в особо крупном размере (от 45 млн рублей) или группой лиц штраф возрастет от 500 тысяч до 2 млн рублей. На принудительные работы могут отправить уже на пять лет или лишить свободы до трех лет.

В июле этого года президент подписал профильный законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». На его подготовку ушло два года, он вступит в силу 1 января 2021 года. В новом законе нет понятия «криптовалюты», но есть определение «цифровая валюта». Это совокупность электронных данных (цифрового кода), содержащихся в информационной системе. Закон разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги.

Цифровая валюта признана имуществом. Владельцы цифровой валюты смогут претендовать на защиту своих прав в суде. Крипту теперь можно будет вносить в конкурсную массу обанкротившейся компании, передать по наследству или разделить между супругами, проводить уголовное расследование в случае ее кражи.

Законом предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты. Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом кодексе РФ.

Наконец, предложенные Минфином поправки необходимы для выполнения обязательств России в соответствие с рекомендациями ФАТФ по операциям, связанным с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Как ранее уточнял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в комитете отказались дополнять закон нормами об административной и уголовной ответственности за оборот валюты. Но теперь этот пробел будут восполнен. Если поправки Минфина примут, они вступят в силу также с 1 января следующего года.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что Минфин несколько перестарался, предлагая столь серьезные меры воздействия на нарушителей закона о цифровых валютах. «Немного перебрали. Такое чувство, что в этом отражается время, которое было потеряно в деле регулирования и налогообложения операций с криптовалютами», — говорит финансовый консультант FCP Ltd Исаак Беккер.

«Но нужно понимать, что высокие штрафы предусмотрены только при повторном сокрытии операций с цифровой валютой, что говорит о систематическом нарушении и вызывает подозрения, не ведет ли мошенническую деятельность гражданин, заведомо знавший об уголовном наказании», — уточняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Закон могут смягчить, но не отменить

Однако он надеется, что при прохождении законопроекта через Госдуму тюремный срок будет заменен в окончательной редакции на более мягкое наказание, а сумма, о которой нужно сообщать в налоговую инспекцию, станет больше, чем 600 тысяч рублей.

При этом на стадии обсуждения законопроекта называлась сумма в 5 млн рублей, которую необходимо было бы декларировать. «Снижение порога до 600 тысяч рублей означает, что «мальчик» незаметно вырос и стал сильным игроком на финансовом поле. Его уже невозможно не замечать. Вот почему к нему хотят, хотя и с опозданием, применить строгие меры и взять под контроль», — считает Беккер.

По мнению управляющего партнера инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрея Акопяна, более правильный вариант — не запрещать и сажать, а регулировать и развивать. «Цифровой мир и цифровые валюты будут развиваться во всем мире вне зависимости от запретов чиновников или депутатов, а мы рискуем заново пройти путь с запрещенной в советское время кибернетикой, из-за чего СССР оказался за бортом развития ключевой отрасли, вместо того, чтобы быть в числе первооткрывателей и участвовать в написании правил формирования компьютерной индустрии», — говорит Акопян.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин считает неизбежным усиление контроля за расходованием неучтенных и теневых доходов.

«Раньше, насколько я помню, по операциям с наличными тоже пытались запретить сделки более 600 тыс. рублей. Хорошо еще, что криптовалюта в России — это пока что маргинальная тема, мало кому интересна и до поры до времени это не будет отражаться на состоянии инвестиционного климата в стране», — говорит Надоршин.

Эксперты при этом считают, что российские регуляторы финансового рынка слишком консервативны. China Construction Bank (CCB), второй крупнейший по активам банк мира, объявил о планах выпустить 13 ноября облигации, которые будут доступны для покупки за биткоины. Стоимость ценной бумаги будут стартовать со $100 и ее можно будет купить через криптовалютную биржу Fusang в Малайзии.

В случае успеха биржа планирует наладить выпуски облигаций на блокчейне совместно с госбанками ряда стран, сообщает South China Morning Post. Издание уточняет, что китайский госбанк планирует продать за биткоины облигаций на 3 млрд, и технология блокчейн делает китайские бумаги «более доступными для розничных инвесторов».

Представить нечто подобное в России, когда госбанк сотрудничает с криптобиржей другой страны, невозможно, отмечают эксперты. «Власти КНР между тем запустили собственную криптовалюту - цифровой юань, который находится под полным контролем властей. А российские власти защищаются от иностранных криптовалют, пока своей нет», — заключает Акопян.