Куба, Сербия и Япония: Россия расширяет авиасообщение

Россия возобновляет авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией — соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Начиная с 29 октября, из Москвы самолетом напрямую два раза в неделю можно будет попасть в Белград, а также в кубинские города Кайо-Коко и Санта-Клара, передает ТАСС.

Также с 1 ноября открывается авиасообщение с Японией, рейсы в Токио будут осуществляться дважды в неделю из Москвы и один раз — из Владивостока.

Данные решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом были приняты на основе критериев заболеваемости в каждой из стран (не более 1% за две недели суточного прироста новых случаев COVID-19 и других), а также исходя из принципа взаимности.

Помимо этого, штаб утвердил увеличение количества авиарейсов в Белоруссию, на Мальдивы, в ОАЭ (Абу-Даби) и Швейцарию (Женева и Цюрих).

Накануне Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила список стран с наименьшими эпидемиологическими ограничениями для туристов, прибывающих воздушным транспортом.

Однако из всех стран списка для россиян удобной является только Турция, поскольку сюда есть прямые рейсы, а тест на коронавирус власти не требуют. Въезжающим нужно лишь заполнить анкету-опросник на борту самолета, а в аэропортах бесконтактно измеряют температуру, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Другие «открытые страны»: Бразилия, Албания, Афганистан, Гаити, Мексика, Северная Македония, Сербия и Черногория.

В пятницу, 9 октября, Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) сообщило о возобновлении международных полетов еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

При этом ведомство напомнило будущим пассажирам о необходимости выполнения ими требований Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер с целью предотвращения распространения коронавируса СОVID-19.

Главное из них: в течение трех дней после прибытия из-за границы пройти лабораторное исследование на инфекцию методом полимеразной цепной реакции.

Неделей ранее Межведомственная комиссия РФ предоставила российским авиакомпаниям допуск на регулярные полеты в 24 страны, в том числе в Грецию, Египет, на Кипр, в ОАЭ и Турцию.

Также в списке указывались Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Мальдивы, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Танзания, Чехия и Узбекистан.

Разрешение на осуществление пассажирского сообщения получили перевозчики «Ред Вингс», «Азимут», «Норд Стар», «АзурЭйр», «Уральские авиалинии», «Россия», «Ютэйр», «Икар», «РусЛайн», «ИрАэро», «Северный ветер», «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь», «Роял Флайт».

Кроме того, было дано разрешение на чартеры в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, на Кубу и во Францию, а также на грузовые авиаперевозки в ряд государств.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», — уточняла Росавиация.

На фоне частичного закрытия границ Москва стала наиболее востребованным направлением для семейного туризма, сообщала пресс-служба столичного комитета по туризму.

«На эту категорию летом пришлись наибольшие расходы — до 23% от общего объема трат всех туристов в городе», — рассказали в ведомстве.

Средняя длительность пребывания путешественников в городе составила восемь дней.

Среди прочего, в Москве набирает популярность гастрономический туризм. Сейчас в мегаполисе работает около 13 тысяч кафе, закусочных и ресторанов, добавили в комитете.

Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период наблюдается и в Крыму, об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. В сентябре на крымских курортах отдохнули более 1 млн человек, что превышает прошлогодний показатель на 40%. Кроме того, в октябре целый ряд объектов размещения оказался загружен на 90% и выше.

При этом на отдых в ноябре и декабре также ожидается высокий спрос, приводит слова главы ведомства РИА «Новости».