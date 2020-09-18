Почти готов: власти востока Германии поддерживают «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» готов на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Шлезвиг. На слушаниях по газопроводу она отметила, что попытки США вмешаться в его строительство противоречат основной линии политики Вашингтона в отношении инфраструктурного проекта своего союзника.

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«То, что США <...> угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, — хотя они не совершили ничего незаконного, они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, — что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии, это чудовищно. И я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны», – цитирует Мануэлу Шлезвиг РИА Новости.

В целом в поддержку завершения строительства «Северного потока — 2» высказались главы правительств шести восточных регионов Германии.

«Было установлено, что «Северный поток-2» имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения будущего», — пишет местное издание Spiegel.

Заявление Мануэлы Шлезвиг стало своеобразным ответом на предложение Берлина о компромиссе с Вашингтоном в плане развития импорта природного газа в Европу. На днях США ответили на инициативу Германии вложить 1 млрд евро на строительство двух терминалов по приему американского СПГ, после чего Штаты должны отказаться от санкций в отношении нового газопровода из России.

Отвечая на эту инициативу официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил, что страна не рассматривает перспективу диверсификации поставок как чисто экономическую историю. По его словам, проблема в том, что Россия угрожает энергетической безопасности Европы и давит не только на нее, но и на Украину, через поставки голубого топлива.

Ранее в поддержку «Северного потока – 2» высказался и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Политик отметил, что история с отравлением Алексея Навального, из-за которой некоторые из его коллег предлагали остановить строительство газопровода, никак не связана с экономической составляющей этого проекта, и поэтому эти вопросы нужно обсуждать отдельно друг от друга.

«Северный поток» — коммерческий проект, и тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», – заявил Ван дер Беллен.

Аналогичное мнение неделю назад выразил и министр иностранных дел страны Александер Шелленберг, напомнивший, что Австрия всегда реагировала на неприемлемые с ее точки зрения действия России. Но даже в украинском вопросе, отметил министр, Вена разделяла ситуацию с Крымом и конфликтом на Донбассе.

Желание Австрии завершить строительство «Северного потока – 2» в целом понятно, учитывая, что в создании газопровода участвует местная компания OMV.

Но в поддержку завершения проекта высказываются не только страны, напрямую участвующие в его строительстве. Недавно представители Датского энергетического агентства (DEA) отметили, что ответственность ведомства ограничивается соблюдением компаниями условий, на которых им было предоставлено право прокладки труб. Ведомство вынуждено оценивать строительство «Северного потока – 2» исключительно с прагматичной позиции из-за того, что страна ратифицировала Конвенцию по морскому праву, обязывающую страны выдавать разрешения на строительство транзитных трубопроводов в зонах континентального шельфа.

В очередной раз выразить такую позицию ведомство вынудила премьер-министр страны Метта Фредриксен, заявившая, что Дания должна вернуться к обсуждению вопроса об остановке строительства газопровода из-за отравления российского политика Алексея Навального.

Проблемы по ту сторону

Пока Европа обсуждает перспективы завершения газопровода «Северный поток – 2», у российского «Газпрома» возникли проблемы на противоположном фронте. Неделю назад гендиректор «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бродин в интервью корпоративной газете рассказал о некоторых итогах работы компании. Стало известно, что на данный момент де-факто срывается план поставок голубого топлива в Китай по недавно запущенному газопроводу «Сила Сибири».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты тогда отметили, что это могло произойти по инициативе китайской стороны, которой в начале пандемии было выгоднее покупать газ по более низким ценам, которые предлагали другие поставщики.

Дело в том, что по контракту с «Газпромом» цены привязаны к нефти, а они значительно обвалились в середине весны. Учитывая, что в этой привязке существует временной лаг, самым выгодным временем для закупки газа по «Силе Сибири» для Китая станет нынешняя осень.