Сделка заработала: российская нефть обгоняет Brent

Цены на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (с отгрузкой в Роттердаме) в прошлую пятницу выросли на $1,05 за баррель относительно Североморского датированного эталона (индекс, основанный на пяти сортах нефти, добываемых в Северном море: Brent, Forties, Oseberg, Ecofisk и Troll — BFOET). Такие данные приводит ценовое агентство Argus. В абсолютном выражении российское «черное золото» подорожало до $16,39.

В сравнении с эталонным сортом Brent у Urals дела еще лучше. «На физическом рынке всю прошлую неделю Urals торговался выше Brent в среднем на 2,5 доллара»,

— рассказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко агентству «Прайм».

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Ограничения работают

Эксперты уверены, что основная причина — ожидаемое снижение экспорта российской нефти на зарубежные рынки в рамках сделки ОПЕК+, которая формально вступит в силу с начала мая.

В Argus уточняют: согласно майской программе отгрузок, балтийские порты в последний месяц весны будут отправлять за рубеж на 40% меньше нефти российского производства, чем в апреле: только 997 тысяч баррелей в день, а

%всего Россия будет экспортировать порядка 1,24 миллиона «бочек». Это минимум с декабря 2014 года,

когда суммарный выпуск сорта Urals из России составлял около 1,22 миллиона баррелей в день.

Эта информация сразу сказалась на котировках: еще 23-го апреля скидка на российскую нефть из балтийских портов снизилась на $3,9 за баррель в сравнении с началом апреля, а у партий по 80 тысяч тонн с отправкой из Новороссийска этот показатель упал на $3,75.

Российская Urals — более тяжелая и сернистая нефть, чем североморские сорта. Легкая нефть больше подходит для производства бензина и авиакеросина, поэтому обычно она торгуется дороже. Но из-за ограничения на перемещения на фоне коронавируса спрос на бензин сейчас упал. Из более тяжелых сортов, к которым относится Urals, производят дизельное топливо, на сегодняшний день оно оказалось более востребованным.

Не время радоваться

Пока никто не говорит, что цены на отечественную нефть теперь будут идти только вверх, хотя Россия и является одним из крупнейших мировых поставщиков высокосернистой нефти.

Во-первых, делать серьезные выводы, основываясь на недельной динамике, никто из аналитиков не рискует. Во-вторых, в том же Argus говорят, что на деле экспорт российского сырья может оказаться выше прогноза из-за того, что отечественные НПЗ в мае планируют сократить свою загрузку на 3,4% — до минимума за последние 10 лет. Это значит, что все излишки могут отправить за рубеж.

Еще одна немаловажная деталь — отмеченный на прошлой неделе рост цен на Urals практически не скажется на доходах российского бюджета, который в этом году сформирован исходя из средних цен на нефть на уровне $42 за баррель. При нынешних ценах поступления от налога на добычу полезных ископаемых в российский бюджет сокращаются более чем в 20 раз в сравнении с прошлогодними — до 240 миллиардов рублей.

Когда цены вернутся на прежние уровни, будет зависеть от сроков окончания пандемии, но пока что особого оптимизма среди нефтетрейдеров не наблюдается. Так, например,

по данным биржевой группы CME, июньские фьючерсы на Brent сейчас стоят $21,44. На конец года они хоть и выше, но все равно недотягивают до прежних уровней – только $32,12 за баррель.

При этом фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX на предстоящие месяцы продолжают дешеветь. Цена на американскую нефть с поставкой в июне сегодня упала на 25% — до $12,66.