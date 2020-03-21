Использует энергетику: США обвинили Россию во враждебности

Госдепартамент США обвинил Россию в злоупотреблениях в энергетической сфере и назвал Москву «врагом», при этом отказавшись комментировать сообщения о намерении ввести новые санкции против РФ, передает ТАСС.

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В заявлении американского внешнеполитического ведомства указывается, что не только Белый дом, но и конгресс якобы находил факты ненадлежащего поведения Москвы.

«Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей», — подчеркнули в Госдепе.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, желая стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, накануне сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На что именно будут направлены санкции и какие действия со стороны Москвы могут спровоцировать их введение — не уточнялось.

Кроме того, Вашингтон намерен призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню нефтедобычи. Для этого США хотят использовать дипломатические каналы — Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома.

19 марта Трамп заявил, что США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время», передает агентство экономической информации «Прайм». Он подчеркнул, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», но они пытаются найти что-то «среднее».

«С одной стороны, нашим потребителям это очень помогает, это (низкие цены на нефть – «Газета.Ru») как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб замечательной мощной промышленности», — отметил американский президент на пресс-конференции.

По словам Трампа, такая ситуация на рынке «очень разорительна» для России.

«У них вся экономика основана на этом. Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и добычи. В нужное время я вмешаюсь», — резюмировал он.

Ранее издание The Spectator сообщило, что обвал цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии. «Нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера «черного золота».

При этом предыдущие санкции США сильнее ударили по партнерам Роснефти, в частности американским банкам, чем по самой компании, заявил глава российской компании Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия 24».

«У санкций есть две стороны: есть мы, а есть те наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы. Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу», — отметил Сечин.

«Воздействие на них, мне кажется, более чувствительно, чем воздействие на нас», — считает глава Роснефти.

«То же касается и ряда подрядчиков, производителей бурового оборудования, то же касается поставщиков газотурбинных установок. Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас», — указал топ-менеджер.

«Ну, скажем, до санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялась американскими банками — до 35 миллиардов долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали до четырех миллиардов долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Вот, пожалуйста, результаты этих санкций», — резюмировал глава Роснефти.

В декабре 2019 года Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» — экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Стоит отметить также, что США в скором времени могут ввести еще один пакет санкций против газопровода. Это произойдет, если Россия предпримет попытку достроить недостающие километры трубопровода. Об этом сообщалось в публикации издания Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

На этот раз ограничительные меры могут быть направлены против европейских инвесторов, участвующих в проекте, или, возможно, компаний, которые хотят купить газ, который будет поставляться по трубопроводу.