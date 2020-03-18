Гречневый бум: как власти сдержат рост цен

Россияне начали жаловаться на рост цен на продукты питания. Это подтвердила в среду 18 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. «В ФАС России начали поступать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты — крупы, в том числе гречку, сахар, муку. Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Реклама

В ответ на запрос «Газеты.Ru» ФАС уточнила, как росли цены. В период с 10 февраля по 2 марта помидоры, огурцы и лук репчатый подорожали на 4% — в Магаданской, Сахалинской областях, Республике Бурятия, в Забайкальском крае.

Резкий скачок цен на овощи произошел в связи с уменьшением объема поставок из КНР — в Еврейской автономной области, Приморском крае, Хабаровском крае. Китайских поставщиков пришлось заменить на турецких.

Но теперь, как утверждает ФАС, «произошло возвращение цен к предыдущему уровню».

В Магадане цены хорошие

Также рост цен наблюдался в Магаданской области и Камчатском крае. «Повышение — на морковь, чеснок, перец (15-40%). Небольшое повышение стоимости картофеля (10%). Увеличение цен связано со сменой поставщиков», — пояснили в ФАС.

Но по состоянию на 18 марта ситуация с ценами на социально значимые продукты питания в этих регионах «остается стабильной, повышение цен на продовольственные товары не установлено».

«Во всех регионах Дальнего Востока дефицита социально значимых продуктов питания не наблюдается. По официальной информации Министерства сельского хозяйства и торговли Хабаровского края, без дополнительных поставок продовольствия в Хабаровском крае хватит не менее чем на 8 недель», — добавила ФАС.

Минпромторг утверждает, что договорился с ретейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импортным категориям. Об этом в среду 18 марта заявил замминистра Виктор Евтухов.

Однако диктовать цены сетям министерство не может, за исключением группы социально значимых товаров (хлеб, молоко, масло, крупы и т.п.). Закон «О торговле» дает властям право на госрегулирование стоимости таких товаров, если цена на них вырастет на 30% в течение месяца. Эта норма была внесена в законодательство в 2010 году после аномальной засухи.

Но пока, если верить ФАС, рост цен не достигает таких значений. Ситуация не критическая.

Хотя ФАС еще в 2015 году, когда на глобальных рынках все было неплохо, предлагала ввести еще одну разновидность госрегулирования — «продуктовые карточки» для малоимущих слоев населения.

При этом в службе утверждали, что эта мера не противоречит нормам ВТО, членом которой является Россия. Но Кремль тогда эту идею не поддержал.

Внезапно нагрянут и проверят

Сейчас в ФАС готовы применять лишь стандартный набор мер реагирования на рост цен. Как пояснили в пресс-службе, к ним относятся «проверки по жалобам граждан или по собственной инициативе ведомства, камеральные (запрос и проверка документов, например, у торговых сетей), выездные (внезапные) проверки без предупреждения в точки продаж». Ведомство обладает полномочиями штрафовать и инициировать уголовные дела за нарушения.

У ФАС довольно мощная система принуждения к исполнению закона, считает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.

«Для ФАС необязательно доказывать, что какой-нибудь монополист диктует цены. Вполне достаточно обнаружить, что цены в магазинах при наличии десятков и даже сотен поставщиков поднялись «единообразно и синхронно», чтобы возбудить дело о картельном сговоре. А как известно, во время форс-мажорных ситуаций, таких как сейчас, цены всегда растут единообразно и синхронно», — иронизирует Новиков.

Активнее бороться с завышением цен на продукты питания потребовал 17 марта президент России Владимир Путин. Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре.

Аналогичные призывы звучали в 2014 году, когда США и ЕС начали вводить экономические санкции против России за присоединение Крыма, а РФ ввела эмбарго на ввоз продовольствия. Тогда цены тоже поднялись, особенно наглядно это было видно на примере гречки.

Для полноценного обеспечения россиян гречкой необходимо около 1 млн тонн, подсчитывал ранее Минсельхоз. Или хотя бы 830 тыс. тонн. Таким был урожай гречихи в 2013 году. Тем не менее в 2014-м начались перебои с поставкой этой крупы. Но тогда к политическим причинам добавился неурожай в Алтайском крае из-за затяжных дождей. Часть урожая осталась под снегом.

На Алтайский край между тем приходится до половины посевов этой культуры в России.

В 2014 году было собрано 662 тыс. тонн гречихи. При таком урожае произошел резкий рост цен на гречневую крупу по всей стране — более чем на 80% за год.

Политический продукт

Сейчас власти называют совсем другие цифры по поводу обеспеченности гречкой. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила в среду, что гречки, как и других продуктов, хватит на всех. «Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех», — цитирует Абрамченко ТАСС.

Чиновница отметила, что Алтайский край может обеспечить страну гречневой крупой. Сейчас ее запасы составляют больше 350 тысяч тонн.

Как уточняет директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, гречку массово едят только в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане и русскоязычное население других бывших советских республик. По этой причине гречка считается «политической» крупой.

«Российская семья может заменить рис макаронами и картошкой, а вот гречка считается суперважным гарнирным блюдом, и если ее недостаточно в магазинах или есть опасения, что цены на гречку вырастут, россияне начинают ажиотажно скупать эту крупу», — поясняет Рылько, добавляя, что ажиотажный спрос на продукцию становится элементом политики.

В 2014-м новость о росте цен на гречку докатилась до США: американцам рассказывали, что в России резко выросла в цене любимая каша русских. Россияне не могут без гречки, потому что из этой крупы готовят каши, гарниры, супы, блины и вообще все на свете, сообщала The Financial Times.

Доставка включена

Эксперты скептичны в оценке усилий властей по сдерживанию цен. С повышением стоимости привозной (импортной) продукции бороться практически невозможно, так как оно обусловлено чисто рыночными причинами, указывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Причины очевидны: ажиотажный спрос и обвал рубля по отношению к твердым валютам. «И вообще-то такие проблемы макроэкономического характера функционалом ФАС не решаются, не их профиль», — говорит Новиков.

Сейчас вся надежда на восстановление китайской экономики, чем быстрее она начнет восстанавливаться, тем лучше. «Ощутимого повышения цен на продукты питания, как это было в 2014 году, произойти не должно. Все-таки отечественные производители стали играть гораздо более ощутимую роль», — заключает Николаев.

По данным торговой сети «Магнит», а это самый крупный ретейлер в РФ по количеству торговых точек, доля импорта в его ассортименте на конец 2019 года составляла всего 7%. «В основном это экзотические и сезонные фрукты и овощи, а также продукция, аналогов которой нет на российском рынке», — пояснили «Газете.Ru» в «Магните».

На цену продуктов повлияет и подорожание доставки. Например,

стоимость доставки грузов из Италии выросла более чем на 50%,

рассказал коммерческий директор MerVin Group Павел Бусыгин. Импортеры объясняют это высоким спросом, множеством ограничений на пути транзита автомашин через ЕС, карантинными мероприятиями.