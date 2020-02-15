Ради Греты и лекарств: в России начнут выращивать мак и коноплю

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, снимающее запрет на выращивание конопли и мака для промышленных, медицинских и ветеринарных целей. Семена растений для посадки будут вноситься в государственный реестр.

Реклама

Снять запрет на выращивание опийного мака для производства лекарств давно призывали в Госдуме и Минпромторге. Это необходимо, чтобы заместить импортное сырье, указывали в ведомстве.

Среди 13 зарегистрированных лекарственных препаратов на основе опия девять включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП),

говорил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Выделяемый из мака морфий, в частности, применяют при производстве обезболивающих препаратов, поясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Сейчас его приходится импортировать в основном из Испании. За 11 месяцев прошлого года его поставили в Россию в объеме около 150 кг.

Перейти на отечественные ингредиенты смогут и кондитеры. В соответствии с постановлением, для промышленного производства разрешается применение сортов снотворного мака с содержанием в сухой массе частей одного растения общей массовой доли кодеина, морфина, орипавина и тебаина в размере, не превышающем 0,6%. Импорт пищевого мака в страну ежегодно ежегодно достигает 8 — 13 тыс. тонн.

Как отмечает Беспалов, начать выращивать мак в России в промышленных масштабах не сложно: «Это обычная, рутинная процедура, но она требует определенных затрат, времени, энергии».

Однако очевидно, что критерии допуска компаний к выращиванию мака будут очень строгими. Заниматься этим позволят лишь ограниченному количеству госпредприятий с лицензией. Возможно, и вовсе одному, рассуждает руководитель группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения в СНГ «Делойт» Олег Березин.

«Это не означает никакой легализации производства и потребления этих в настоящее время запрещенных веществ», — обращает внимание эксперт.

Как подчеркивается в постановлении правительства, по-прежнему запрещено выращивать мак второй и последующих репродукций.

Конопля вместо пластика

В отличие от мака, конопля выращивается в качестве сельхозкультуры в России c 2007 года. Это разрешено постановлением правительства РФ от 20 июля 2007 г. № 460 «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования».

В подписанном премьером документе чиновники дополнительно прописали сорт конопли, который можно выращивать в промышленных масштабах.

В постановлении правительства №101 указывается «ненаркотический» сорт конопли (так называемая «техническая конопля») с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола (ТГК) в размере, не превышающем 0,1%. ТГК определяет концентрацию наркотика в растении. По-прежнему под запретом остается выращивание сортов конопли четвертой и последующих репродукций.

На российском рынке растение активно используется для производства целого ряда продуктов.

Например, популярны масла из растения. Семена пищевой конопли активно продаются в магазинах, ориентированных на здоровое питание.

Их рекламируют как диетический продукт, который помогает очистить организм.

Другое популярное кондитерское изделие — макароны из конопляной муки. Его рекламируют как полезный и питательный продукт, обладающий «легкой вкусовой ноткой конопляных семян».

Среди любителей популярны и текстильные изделия из растения. Это, например, одежда и обувь из конопляного волокна, постельное белье, сумки, аксессуары. Считается, что такой текстиль меньше деформируется и дольше служит.

Специализированная форма с использованием волокон конопли производится для нужд Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На страну в целом приходится почти половина объема легального производства конопли в мире. Однако в российских климатических условиях такая военная форма была бы непригодна, признавал в интервью РИА «Новости» гендиректор ОАО «43 Центральный экспериментальный пошивочный комбинат» («43 ЦЭПК») Владимир Каденко.

Востребована конопля и в строительстве. Так, в продаже сейчас можно найти «прочные» веревки из растения. Также спросом пользуются утеплители из конопли.

Экологи давно мечтают, как конопля могла бы заменить традиционный пластик. В Курганской области уже пообещали начать производство биоразлагаемой упаковки на основе «композитного материала из конопли». Ни отходов, ни выбросов углекислого газа, рекламировала свой проект компания «Промрусскон».

«Из переработанной конопли мы будем производить целлюлозу, бумагу, ткани, удобрение, биотопливо, биодизель и другие продукты», — обещала куратор проекта Марина Дмитриева.

Первая продукция компании, объявившей о своих планах в 2019 году, может появиться в течение двух лет.

Теоретически изделиями на основе конопли в России можно будет заменить и полиэтиленовые пакеты, и одноразовую пластиковую посуду, говорят производители.

Сегодня товары из конопли продаются в основном в специализированных магазинах, массовые торговые сети опасаются размещать у себя продукцию с изображением конопли. В 2018 году правоохранительные органы оштрафовали московский ресторан на 840 тыс. руб из-за пива с изображением конопли. Оно было представлено в меню. Его описание признали пропагандой наркотических средств (ст.6.13 КоАП).

Больше отечественного

Часть продукции сегодня производится на основе отечественного сырья, но большая — из импортного. По статистике посевы конопли в России в последние годы растут. В 2019 году они превысили 10 тыс. га. В 2017 году их было значительно меньше — 4,5 тыс. га. А в 2016-м так и вовсе около 2,6 тыс. га.

Коноплю выращивают в Мордовии, Адыгее, а также Орловской, Пензенской, Новосибирской, Курской и Нижегородской областях.

В советские годы выращивали почти 1 млн га конопли.

Впрочем, таких объемов мы вряд ли мы достичь в ближайшее время. Постановление правительства может стимулировать увеличение конопляных посевов максимум до 20-30 тыс. га в ближайшие годы, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» эксперт из отрасли.

Нужно создавать больше стимулов для фермеров.

«Конопля — это очень трудоемкая и высокозатратная культура», — продолжает эксперт. По его словам, для ее развития нужны огромные вложения госсредств. Для этого необходима полноценная госпрограмма по поддержке фермеров. Но ее сейчас нет.

Если нацеливаться на производство конопли в промышленных масштабах, также необходимо закупать больше уборочной техники и строить перерабатывающие заводы, добавляет собеседник «Газеты.Ru».

Как ранее заявил «Агроинвестору» руководитель проекта «Росленконопля» Сергей Белопухов, бизнес по производству и переработке семян и волокна технической конопли окупается не менее чем за 7-10 лет.