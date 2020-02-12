Бедность и принципы: сколько россияне задолжали по алиментам

Количество невыездных из-за долгов россиян выросло в 2019 году почти на 20%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

«На конец 2019 года действовали 3,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ»,

-— рассказали в пресс-службе ведомства.

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В целом в прошлом году было выписано на 594,5 тыс. запретов на выезд больше, чем на начало 2019 года. При этом, как отмечают в службе судебных приставов, одна из самых проблемных категорий должников — это «алиментщики».

Согласно данным ФССП, в 2019 году россияне задолжали по таким долгам 152 млрд руб. Это на 13% больше, чем в 2018 году. Средняя сумма по сравнению с прошлым годом возросла на 27 тыс. рублей и составила 189 тыс. руб.

Как поясняют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, долги по алиментам растут по нескольким причинам. Первая — экономическая.

«У россиян нет свободных денег. Общий рост потребительского кредитования является маркером того, что люди начинают больше тратить и попадать в долговое рабство, из которого не могут потом выбраться. Это обусловлено экономическими причинами»,

— рассказывает Дмитрий Константинов, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Кроме того, несмотря на последние законодательные новшества, матерям-одиночкам очень сложно добиться выплат от нерадивых отцов, добавляет юрист.

«Если в случае с кредитами банки либо продают долги проблемных клиентов, либо кредиторы пытаются договориться, затем могут ограничить выезд за границу и в крайних случаях изымают имущество, с алиментами все по-другому. Как правило, долг пытаются взыскать матери-одиночки, а не профессиональные кредиторы, и у них часто нет возможности прибегнуть к услугам коллекторов и юристов. Для них это обычно дорого», — отмечает юрист.

В отношении родителей, которые отказывается выплачивать алименты на детей, в рамках действующего закона предусмотрено применение сразу нескольких санкций. В частности, через суд можно лишить возможности управлять автомобилем или наложить запрет на поездки за рубеж.

Однако эти санкции работают только в отношении части должников.

Как объясняет Нурида Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс», например, ограничивать выезд за границу тому, кто действительно не может погасить долг, бессмысленно. Просто потому, что такие должники и не собирались никуда выезжать.

По мнению эксперта,

для снижения количества долгов по алиментам нужно не придумывать новые наказания, а усовершенствовать сам механизм взыскания долгов.

Прежде всего, стимулировать работу служебных приставов. Сейчас они не всегда со рвением выполняют свою работу.

Как отмечает Нурида Ибрагимова, сотрудники ФССП должны приезжать к должникам и в дом и на работу. Однако зачастую они этого не делают. И часто не из-за лени, а из-за сильной загруженности.

Нужно правильно распределиться нагрузку на судебных приставов-исполнителей и придумать стимулы, чтобы привлечь в систему высококвалифицированных специалистов, считает юрист.

Условно должников можно распределить на две категории — те, кто не платят из принципа и те, у кого на самом деле нет денег. По мнению юристов, общий подход здесь малоэффективен, и на тех и других нужно действовать по-разному.

Как отмечает член совета СРО Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа, с теми, кто оказался в сложной ситуации, необходимо работать и пытаться войти в их положение — дать небольшую отсрочку для решения проблемы и время для поиска новой работы.

Как правило, для этого достаточно дать срок в шесть месяцев на решение проблем.

«Однако с категорией, которая не платит из принципа, вопросы приходится решать уже в суде»,

— делится он опытом.

Среди тех, кто не хочет обеспечивать своих детей от предыдущего брака «из принципа», есть и довольно известные личности, зарабатывающие по несколько миллионов в год.

К примеру, экс-игрок российской сборной Андрей Аршавин не платил алименты своей бывшей супруге Алисе Казьминой. По решению суда спортсмен был обязан ежемесячно платить ей около 350 тыс. рублей, однако задолженность игрока в какой-то момент выросла до 7,5 млн рублей, а неустойка по долгу — до 9 млн рублей.

Несколько миллионов рублей оказался должен бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов своей первой жене Оксане Пономаренко, от которой у него осталась дочь.

При этом, как отмечает генеральный директор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков, «нежелание» платить алименты из принципа свойственно только россиянам.

«В Австрии введена уголовная ответственная за неуплату алиментов. В Израиле, если выплаты не осуществляются по причине потери работы, государство берет на себя обязанность трудоустроить должника. В Италии, например, невозможно вступить в следующий брак без соглашения о выплате алиментов», — резюмирует Кудряков.

Между тем ранее в Госдуме предлагали для безнадежных случаев другой механизм решения проблем. Государство гасит долг алиментщика перед ребенком и с этого момента алиментщик уже будет иметь дело не с брошенной семьей, а с государственной машиной.