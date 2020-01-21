Деньги еще есть: Европа поверила в экономику России

Долгосрочный кредитный рейтинг России был пересмотрен немецким рейтинговым агентством Scope Ratings. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на обзор, рейтинг РФ повысился с BBB- до BBB и стал «стабильным», а не просто «позитивным».

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Стоит отметить, что Scope не входит в «большую тройку» рейтинговых агентств из США: Standard & Poor's, Moody's и Fitch.

Причин решения немецкого агентства несколько. Во-первых, российское государство располагает значительными денежными резервами. Также возросла устойчивость Москвы к внешним рискам. Scope полагает, что в течение года-полутора риски будут сбалансированы — поэтому РФ «повысили» до «стабильной».

Fitch также ранее оценило кредитоспособность России на уровне BBB. Что же до S&P и Moody's, то эти агентства поставили Россию на более низкие позиции — уровень BBB- и Baa3 соответственно. Это нижняя ступень инвестиционного уровня, но по-прежнему довольно высокая.

S&P полагает, что среди негативных факторов можно выделить «риски ужесточения санкций» и «неопределенность» передачи власти в 2024 году — когда закончится президентский срок Владимира Путина.

Между тем у России есть много преимуществ, положительно влияющих на кредитоспособность государства. Соотношение госдолга к ВВП у России одно из самых низких в мире — лишь 12%. Валютные резервы преодолели докризисный уровень 2013 года и достигли $540 млрд к середине осени прошлого года.

Scope отмечает также, что накоплению резервов помог высокий профицит счета текущих операций — в более чем 5% ВВП. Кроме того, за счет больших денежных запасов у российского правительства есть больше пространства для фискального маневра.

Снизилась также доля доллара США в резерве Центробанка России — менее чем до 25% в 2019-м с 50% в 2017-м. Доля юаня и евро — выше 15 и 30% соответственно. Scope прогнозирует, что в ближайшие два года умеренный бюджетный профицит в России сохранится примерно на уровне 1% ВВП.

Однако есть и минусы — у России, утверждает агентство, низкий потенциал экономического роста, лишь 1,8% ВВП в текущем году. Также эксперты указывают на «слабое качество управления», ограниченный доступ частных компаний на мировой рынок и «уязвимость перед геополитическими шоками».

Похолодание отношений с Евросоюзом и США также негативно влияет на рост экономики. Отмечается затормаживание развития торговли, притока инвестиций и инноваций. По версии Scope, количество прямых иностранных инвестиций снизилось почти в два раза в сравнении с докризисным 2013-м годом.

Кроме того, на рост России в кредитном рейтинге влияет старение населения и сокращение численности трудоспособных россиян. Инвестклимат в РФ называют «неблагоприятным», а также

среди отрицательных эффектов — «нефтяная игла», доминирование нефтегазового сектора в экономике. По мнению немецких экспертов, проблемы с демографией нужно уравновешивать ростом производительности труда, увеличением социальных расходов — на пенсии и медицину.

В Министерстве экономического развития РФ считают, что Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира раньше 2024 года, и для этого есть предпосылки. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в апреле 2019 года.

«То, что мы видим — что немецкая экономика, с которой мы конкурируем за пятую позицию, растет гораздо слабее, чем это ожидалось. У нас сейчас отрыв уже составляет меньше 3%, то есть мы уже близки. Нужно демонстрировать те темпы, которые мы прогнозируем, которые закладываются во все наши ожидания, и в этом случае проблем не будет», — добавил он.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, обращаясь к Федеральному собранию, что важнейшей задачей правительства и Центробанка является повышение уровня доходов граждан России.

«Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения уровня доходов граждан», — указал президент.

Глава государства призвал запустить новый инвестиционный цикл для достижения темпов роста экономики выше среднемирового уровня. По его словам, в настоящее время существует необходимость в структурном изменении экономики страны и ее эффективности.

Начиная с 2020 года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, продолжил Путин, их долю в ВВП страны нужно увеличивать с нынешних 21% до 25% в 2024 году.

По итогам прошлого года инфляция составила 3%, подчеркнул президент, это ниже установленного ориентира в 4%.