«Спорил с Путиным»: на Украине рассказали о переговорах по газу

На переговорах по сотрудничеству России и Украины в газовой сфере российский президент Владимир Путин показал, что он глубоко осведомлен в деталях двустороннего сотрудничества, рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«То, что Путин знал детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — отметил в интервью изданию «Гордон» топ-менеджер украинской компании.

Он добавил, что во время встречи Путин «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки».

Вместе с тем, по словам Витренко, он впервые общался с главой России.

«Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным», — поделился впечатлениями исполнительный директор компании.

Он также рассказал о том, что в ходе переговоров российская сторона выступала «до последнего против» транзита газа в Европу через украинские газопроводы.

Витренко считает, что таким образом Москва пыталась помешать Киеву получать от этого доход.

В планы «Нафтогаза» при этом входили дальнейшие попытки отобрать зарубежные активы «Газпрома» в счет погашения долга, если бы между Россией и Украиной не был подписан газовый контракт.

Так, 27 декабря «Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» долг в размере $2,9 млрд долларов. Они были присуждены Стокгольмским арбитражем Киеву за недопоставки газа со стороны России.

Новый договор о транзите странам удалось заключить вечером 30 декабря. Представители стран подписали пакет соглашений по дальнейшему сотрудничеству.

В частности, транзитный контракт был продлен на пять лет. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд куб. м газа, а затем — по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, благодаря транзиту российского газа страна сможет получить за это время не менее $7 млрд.

Стороны договорились, что взаимно откажутся от исков, которые ранее были поданы в суды и по которым еще не приняты решения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подписанные с Киевом соглашения компромиссом, который нужно были найти.

Ранее Витренко оценил условия контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» как выгодные для украинской стороны.

«Параметры этого соглашения являются выгодными для Украины, потому что впервые за историю независимой Украины у нас есть контракт с четко определенными гарантиями оплаты «Газпромом» за так называемые зарезервированные мощности», — приводит слова топ-менеджера украинской компании «112».

Он отметил, что Россия должна будет заплатить за весь зарезервированный объем газа, а не за то количество, которое фактически будет поступать в ходе транзита российского газа в Европу.

Буквально на следующий день после подписания контракта украинская компания выложила в Twitter пост о том, что договор снимает многочисленные риски, в том числе для финансовой системы Украины.

«Подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти $3 млрд от «Газпрома» и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно»,

— обратили внимание в «Нафтогазе Украины».

В компании также добавили, что транзит будет проводить независимый сертифицированный оператор.

Тем временем «Оператор ГТС Украины» выразил надежду, что «Нафтогаз Украины» продолжит переговоры российскими представителями о хранении газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Об этом несколько дней назад заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что в связи с этим прогрессом в отношениях с «Газпромом», возможно, уже «Нафтогаз» вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. Однозначно коммерческий интерес у «Газпрома» к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать», — обратил внимание Макогон.