Реал Мадрид

Судья компенсировал одну минуту.
Трент нанес прямой удар со штрафного, но попал в кого-то из мюнхенцев.
Каррерас красиво обыграл на фланге соперника и отдал пас Винисиусу, который заработал опасный «стандарт» — почти на линии штрафной «Баварии».
ГООООЛ!!! «Бавария» открывает счет — 1:0! Гнабри отдал шикарный пас в штрафную «Реала», где Луис Диас вышел один на один с Луниным и пробил мимо него!
Луис Диас почему-то не стал принимать мяч и странным образом упустил его в аут. Другие игроки «Баварии» разводят руками.
Мбаппе отработал в обороне и помог отобрать мяч у «Баварии», прервав опасную атаку возле штрафной «Реала».
Киммих навесил в центр штрафной, но защитники «Реала» вынесли мяч.
Тчуамени получил желтую карточку за то, что зацепил за ногу Олисе возле своей штрафной.
Вроде бы «Бавария» доминировала большую часть времени, однако статистика по ударам 8:7 в пользу «Реала», а по ударам в створ — 4:1 (тоже в пользу «королевского клуба»).
Винисиус нанес дальний удар низом, но недостаточно сильно. Нойер уверенно забрал мяч в руки.
Каррерас выдал прекрасный длинный заброс по левому флангу на Винисиуса и начал атаку «Реала». Все закончилось тем, что мяч получил Гюлер, который вошел в штрафную и подал на Мбаппе, но Та прервал этот пас.
«Бавария» опять владеет мячом на чужой половине поля, «Реал» пока держится в обороне.
«Реал» заработал угловой. Трент подал в центр штрафной, и Рюдигер пробил по воротам, но выше ворот.
Момент! Вальверде выдал прекрасный пас в штрафную на Мбаппе, и тот нанес удар с острого угла, но Нойер отбил в центр! Мяч чудом пролетел мимо набегавшего Винисиуса, который мог замыкать в пустые ворота.
Питарч допустил грубую ошибку — подарил мяч Гнабри в собственной штрафной! Полузащитник «Баварии» нанес удар в упор, но Лунин отбил мяч на угловой.
Опасно! Винисиус исполнил подачу в штрафную, мяч рикошетом от ноги защитника полетел под перекладину, и Нойер с трудом забрал мяч в руки — не с первой попытки.
Олисе подал во вратарскую, но Лунин забрал мяч в прыжке.
Олиса ворвался в штрафную с правого фланга, но Гюлер выбил мяч у него из-под ног на угловой.
«Бавария» владеет мячом на чужой половине поля под свист трибун.
Олисе навесил во вратарскую, но Рюдигер выбил мяч головой в поле.
Рюдигер пробил головой после навеса с углового, но сильно выше ворот.
Мбаппе разогнал контратаку и отдал пас налево — на Винисиуса, который мощно пробил в дальний угол! Нойер перевел на угловой.
Момент! Грабри пробил из пределов штрафной, но попал в защитника!
Опасно! Гюлер исполнил проникающий пас в штрафную «Баварии» на Мбаппе, и тот пробил в ближний угол, но попал в Нойера. Затем Винисиус нанес дальний удар, но выше ворот.
Мбаппе и Вальверде по очереди стелились в подкатах и сумели отобрать мяч у «Баварии» на чужой половине поля, а потом Килиан получил по ногам. Трент навесил в штрафную, но никто из партнеров не сумел пробить по воротам.
Лаймер упал после борьбы за мяч с Вальверде, но нарушения правил там не было. Защитнику «Баварии» пришлось подниматься с газона.
Хейсен протащил мяч через половину поля, обыграл защитника, проник в штрафную «Баварии», а потом просто упустил мяч за лицевую.
Олисе проник в штрафную и навесил в центр, но мяч не дошел до Луиса Диаса: защитник выбил мяч.
Моментище! Киммих навесил во вратарскую «Реала», Кейн скинул головой на Юпакемано, и тот должен был замкнуть с пары метров, но плохо попал по мячу. В итоге мяч покатился слабо, и Каррерас успел вынести его с ленточки!
«Реалу» удалось наконец-то вынести мяч подальше от своих ворот, но «Бавария» быстро вернула себе владение.
Киммих попытался закрутить мяч в створ с углового, но Лунин отбил на еще один угловой.
Хейсен выиграл воздух у Кейна и вынес мяч головой на еще один угловой.
Олисе нанес прямой удар со штрафного, но попал в «стенку». Мяч рикошетом от головы Хейсена улетел на угловой.
Питарч и Хейсен вдвоем сбили с ног Олисе. «Бавария» заработала опасный штрафной.
Каррерас перехватил мяч на левом фланге и прервал атаку «Баварии». Болельщики наградили его аплодисментами.
Опасно! Лаймер нанес удар с радиуса штрафной, но немного выше ворот.
Матч начался! «Бавария» развела мяч с центра поля.
Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Лаймер, Та, Юпамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хейсен, Каррерас, Вальверде, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Винисиус, Мбаппе.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня мадридский «Реал» принимает «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.