Власти Кувейта призвали местных жителей не покидать дома в ночь на 8 апреля

Власти Кувейта призвали местных жителей не покидать дома в ночь на 8 апреля без крайней необходимости. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел эмирата, передает ТАСС.

«МВД настоятельно призывает жителей оставаться дома и стараться не выходить на улицу, за исключением случаев крайней необходимости, с полуночи вторника, 7 апреля, до 6 утра среды, 8 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение к населению — мера предосторожности, направленная на обеспечение безопасности людей и возможности правоохранителям эффективно работать.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что исламская республика категорически отвергает идею временного прекращения огня.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в Катаре предупредили о риске потерять контроль над ситуацией на Ближнем Востоке.

 
