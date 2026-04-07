Во Франции дали характеристику Сафонову

Французское издание L'Équipeназвало российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова голкипером с уникальной техникой.

«Уникальная техника на линии ворот, старомодные выносы мяча кулаками и длинные вбросы. Сафонов — вратарь, сильно отличающийся от современных тенденций. Он выделяется техникой российской школы, где эффективность преобладает над точностью», — говорится в статье.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 63 очка. У ближайшего преследователя — «Ланса» — 59 баллов. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» 19 апреля сыграет с «Лионом».

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

