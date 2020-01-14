Дешевая экзотика: почему россияне уезжают на Кубу

В 2019 году на Кубу прибыло рекордное число туристов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Всего 178 тыс. россиян, это на 30% больше показателя 2018 года — 137 тыс. туристов.

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В 2020 году Куба ждет из России порядка 200 тыс. туристов. В настоящее время остров активно развивает туристический бизнес с целью поддержания экономики.

В числе причин роста турпотока можно выделить несколько взаимосвязанных аспектов, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. В частности, российские операторы, управляющие собственным авиапарком, в настоящее время активно развивают организованные пакетные туристические предложения с чартерными перевозками на кубинском направлении. А спрос и предложение зависят друг от друга.

«В туризме есть такое явление, как популярность направления. И Куба сейчас находится в пике своего развития в плане спроса», — объясняет Горин.

Россияне путешествуют в среднем один-два раза в год, продолжает эксперт. Те туристы, которые могут позволить себе отдыхать два раза в год, чаще зимой выбирают пляжный отдых. Некогда популярный Египет в настоящее время закрыт, поэтому спрос распределяется по другим направлениям.

При этом перевозки на Кубу стали доступнее,

указывает Горин.

«Транспортная доступность в организованных турах очень важна», — напоминает эксперт.

К тому же интерес к этой стране повышается за счет новых гостиниц и вполне конкурентных цен. В 2019 году можно было найти туры на двоих стоимостью до 90 тыс. рублей. Это в среднем ниже, чем в 2018 году, когда расценки на туристические предложения в основном выходили за 100 тыс. рублей

«Антильская жемчужина»

Куба со своей экзотикой, ромом и сигарами привлекает все больше россиян, о путешествиях по острову наши туристы часто оставляют позитивные отзывы, отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков. При этом рост турпотока обеспечивают не только «новички», люди охотно возвращаются на остров, побывав там однажды.

«Куба привлекательна в первую очередь тропическим климатом. Те, кого не устраивает высокая влажность Таиланда, предпочитают Кубу. Тут же теплое море и вкусные фрукты. Достаточно экзотическая страна, более чем дружелюбная к российским туристам, несмотря ни на что, несмотря на все эти перипетии 90-х годов», — говорит собеседник издания.

Самый массовый вид отдыха на Кубе — пляжный, и в основном россияне туда едут зимой. Большой популярностью пользуется курорт Варадеро. Также россияне часто посещают Гавану и курорт Ольгин. Для наших граждан это экзотика и колорит, обращает внимание Дмитрий Горин.

Куба славится тем, что здесь очень тепло относятся к русским, признает оператор TUI.

«Здесь хороший климат, купаться можно круглый год. Отели работают по системе все включено, привычной и любимой нашими туристами.

Поэтому они с удовольствием прилетают сюда. Здесь более дружелюбный океан, нет сильных волн даже в шторм, пологий заход в море, что хорошо для семей с детьми. И с интернетом здесь все отлично, wi-fi есть почти на всей территории», — говорят в TUI.

Туроператор отмечает, что для российских туристов сейчас постепенно на Кубе открываются новые курорты. Это туры на острова Кайо Санта Мария, Кайо лас Брухас, Кайо Энсеначос.

Туристическим конкурентом Кубы является в том числе Доминикана, которая сейчас тоже в тренде. В 2018 году Россия и Доминиканская Республика перешли на безвизовый режим. Кроме того, зимой у россиян популярны ОАЭ и Юго-Восточная Азия, например, Таиланд.

Заменили американцев

Власти Кубы рассчитывали, что поток туристов превысит 5 млн человек по итогам 2019 года. Предполагалось, что государство при таком сценарии заработает на туризме около $3 млрд. На этом фоне власти расширяют гостиничный номерной фонд. В 2020 году планируется построить порядка 4,2 тыс. новых номеров, еще 4 тыс. новых номеров появилось в ушедшем году. Однако надежды не оправдались — туристический поток на Кубу снизился. В 2018 году остров принял 4,78 миллиона гостей. А в 2019-м — 4,3 миллиона.

Отчасти негативная динамика продиктована действиями США. Американская туристическая «блокада» дает свои плоды.

Белый дом пытается навредить кубинской экономике с помощью ограничений выездного туризма на Кубу. Ранее американские власти запретили своим компаниям летать на Кубу. Лайнеры могут приземляться лишь в международном аэропорте Гаваны имени Хосе Марти.

В Вашингтоне считают, что кубинские власти используют доходы от бюджета, который в том числе формируется за счет развития туризма, с целью спонсирования президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также используют эти деньги для «репрессий в отношении кубинского народа».

Если раньше улицы Кубы были заполнены американцами, то сейчас американские СМИ даже называют своих туристов на острове «вымирающим видом».

Ущерб для Кубы от ограничений США в сфере туризма оцениваются в $38,7 млрд.