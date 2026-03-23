В Банке России предрекли снижение ключевой ставки в текущем году

Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что текущий прогноз Центробанка предполагает достаточно существенное снижение ключевой ставки в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Заботкина, на ближайших заседаниях в Банке России будет оцениваться целесообразность дальнейшего снижения ставки.

«Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз», — сказал зампред в ходе выступления в Госдуме.

20 марта экономист, инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова поделилась прогнозом, согласно которому, к лету 2026 года ставки по рыночной ипотеке в России могут опуститься до 15–17% на минимальном уровне, тогда как верхняя граница, вероятно, сохранится вблизи 19–21%. По ее словам, в крупнейших банках ставки по необеспеченным кредитам сейчас в среднем находятся на уровне 30–31% годовых.

ЦБ по итогам заседания 20 марта принял решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15%. Что будет после решения регулятора с вкладами, кредитами и рублем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученая оценила перспективы снижения ключевой ставки в России.

 
