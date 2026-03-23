Остатки уничтоженного Ираном американского Patriot в Бахрейне видны из космоса

Спутниковые снимки зафиксировали уничтоженные иранским ударом компоненты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Судя по фото, также повреждены два укрепленных укрытия на территории объекта. Успешное попадание по объекту, защищенному одной из самых разрекламированных систем ПРО, поставило под сомнение эффективность американских средств противовоздушной обороны, которые, по свидетельствам очевидцев, неоднократно демонстрировали неспособность перехватывать иранские баллистические ракеты.

До этого поступали сообщения, что государства Персидского залива, эксплуатирующие ЗРК Patriot, вынуждены запускать по три, а не по две ракеты-перехватчика на каждую входящую баллистическую цель, чтобы компенсировать низкую вероятность ее поражения. Было опубликовано видео, как две иранские ракеты поражают нефтяные объекты в порту Фуджейра в ОАЭ, а американский Patriot безуспешно пытается их перехватить. Аналогичные кадры были сняты и в Катаре.

Patriot уже вызывали серьезные вопросы в ходе боевых действий на Украине, где результативность этих систем против российских ракетных ударов неоднократно ставилась под сомнение. Впервые комплекс был применен в боевых условиях на войне в Персидском заливе в 1991 году для перехвата иракских ракет Scud, но его эффективность тогда оценивалась как крайне низкая и близкая к нулю. В ходе вторжения США в Ирак в 2003 году эти системы стали причиной нескольких инцидентов с дружественным огнем по американским истребителям.

В 2017 году, несмотря на заявления властей США и Саудовской Аравии об успешном перехвате йеменских баллистических ракет, расследование показало, что системы полностью провалили задачу. Аналогичным образом Patriot не смогли защитить саудовские нефтяные объекты от ударов беспилотников в 2019 году.

Ранее Иран применил ракеты, способные обойти американские системы ПВО.