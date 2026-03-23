Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Остатки уничтоженного Ираном американского Patriot в Бахрейне видны из космоса

Спутниковый снимок/Military Watch Magazine (MWM)

Спутниковые снимки зафиксировали уничтоженные иранским ударом компоненты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot на авиабазе Риффа в Бахрейне, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Судя по фото, также повреждены два укрепленных укрытия на территории объекта. Успешное попадание по объекту, защищенному одной из самых разрекламированных систем ПРО, поставило под сомнение эффективность американских средств противовоздушной обороны, которые, по свидетельствам очевидцев, неоднократно демонстрировали неспособность перехватывать иранские баллистические ракеты.

До этого поступали сообщения, что государства Персидского залива, эксплуатирующие ЗРК Patriot, вынуждены запускать по три, а не по две ракеты-перехватчика на каждую входящую баллистическую цель, чтобы компенсировать низкую вероятность ее поражения. Было опубликовано видео, как две иранские ракеты поражают нефтяные объекты в порту Фуджейра в ОАЭ, а американский Patriot безуспешно пытается их перехватить. Аналогичные кадры были сняты и в Катаре.

Patriot уже вызывали серьезные вопросы в ходе боевых действий на Украине, где результативность этих систем против российских ракетных ударов неоднократно ставилась под сомнение. Впервые комплекс был применен в боевых условиях на войне в Персидском заливе в 1991 году для перехвата иракских ракет Scud, но его эффективность тогда оценивалась как крайне низкая и близкая к нулю. В ходе вторжения США в Ирак в 2003 году эти системы стали причиной нескольких инцидентов с дружественным огнем по американским истребителям.

В 2017 году, несмотря на заявления властей США и Саудовской Аравии об успешном перехвате йеменских баллистических ракет, расследование показало, что системы полностью провалили задачу. Аналогичным образом Patriot не смогли защитить саудовские нефтяные объекты от ударов беспилотников в 2019 году.

Ранее Иран применил ракеты, способные обойти американские системы ПВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!