«Это будет рекорд на века»: Фетисов о погоне Овечкина за достижением Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что если нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перебьет достижение Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф, то его рекорд будет вечным. Его слова приводит РИА Новости.

«Естественно, все болельщики в мире ждут, что Саша решится пойти за рекордом Гретцки. На этом и построен спорт, есть цели, есть задачи и есть внимание всего мира к этому. Но все зависит от человека, который должен покорить эту последнюю вершину. Если Саша побьет достижение Гретцки, то это точно будет рекорд на века», — сказал Фетисов.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в регулярках и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Матч с «Колорадо» завершился поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. До этого это удавалось только канадцу Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский назвал великим достижением 1000-й гол Овечкина.