В Иране назвали ответственных за кризис в Ормузском проливе

Арагчи: страны Ближнего Востока должны призвать к ответу США за кризис в регионе

Ближневосточные страны должны призвать к ответственности США за кризис в Ормузском проливе. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

«Нестабильность, наблюдаемая в Ормузском проливе, стала прямым следствием военной агрессии, развязанной Соединенными Штатами и сионистским режимом», — отметил Арагчи.

До этого в статье для Bloomberg обозреватель Марк Чемпион написал, что президент США Дональд Трамп ультиматумом Ирану с требованием открыть Ормузский пролив провоцирует «безрассудную эскалацию».

По его словам, шансы на то, что Иран согласится на требование США, малы, так как после закрытия Ормузского пролива Тегеран смог «шантажировать» мировую экономику, и сейчас Исламская республика не будет уступать свой «главный козырь».

21 марта Трамп пообещал уничтожить ряд электростанций в Иране, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп обрушил цены на нефть новыми заявлениями по Ирану.