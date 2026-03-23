Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина забил возлюбленную гаечным ключом в Томске

В Томске мужчина освободился из колонии и забил возлюбленную гаечным ключом

В Томске задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в жестоком избиении 35-летней женщины, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в квартире на улице Юрия Ковалева. Подозреваемый недавно освободился из колонии и приехал к возлюбленной. Во время застолья женщина сделала ему замечание о том, что он слишком много пьет. Разозлившись, мужчина схватил гаечный ключ и нанес ей не менее четырех ударов по голове.

Спасти потерпевшую не смогли. Фигурант скрылся, но оперативники задержали его в квартире знакомой. Суд отправил его под стражу. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Подмосковье соседи задержали мужчину, забившего пенсионерку битой. Подозреваемый зашел в первый попавшийся частный дом в поселке Румянцево, где находилась незнакомая ему пенсионерка, и избил ее битой. Спасти пострадавшую не удалось. При попытке скрыться мужчину задержали соседи пожилой женщины и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин жестоко избил приятеля-инвалида и облил его кипятком.

 
Теперь вы знаете
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!