Мужчина забил возлюбленную гаечным ключом в Томске

В Томске задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в жестоком избиении 35-летней женщины, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в квартире на улице Юрия Ковалева. Подозреваемый недавно освободился из колонии и приехал к возлюбленной. Во время застолья женщина сделала ему замечание о том, что он слишком много пьет. Разозлившись, мужчина схватил гаечный ключ и нанес ей не менее четырех ударов по голове.

Спасти потерпевшую не смогли. Фигурант скрылся, но оперативники задержали его в квартире знакомой. Суд отправил его под стражу. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Подмосковье соседи задержали мужчину, забившего пенсионерку битой. Подозреваемый зашел в первый попавшийся частный дом в поселке Румянцево, где находилась незнакомая ему пенсионерка, и избил ее битой. Спасти пострадавшую не удалось. При попытке скрыться мужчину задержали соседи пожилой женщины и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин жестоко избил приятеля-инвалида и облил его кипятком.