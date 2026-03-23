СМИ узнали, контактировал ли Иран с администрацией США

Press TV: Иран не контактировал с администрацией США в последние дни

Иран в последнее время не контактировал с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источник.

Таким образом источник прокомментировал заявление американского лидера о том, что США и Иран провели переговоры. Он выразил уверенность, что Трамп решил «отступить», так как его предупредили о возможном ответе Исламской Республики на атаки на ее электростанции. По словам источника, хозяина Белого дома оповестили, что Тегеран может нанести удары по электростанциям на территории стран Ближнего Востока.

23 марта Трамп сообщил, что у Соединенных Штатов состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном. На этом фоне глава государства пообещал приказать военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

Накануне американский лидер пригрозил Ирану уничтожением ряда электростанций, если тот в течение 48 часов не снимет блокаду Ормузского пролива.

21 марта президент России Владимир Путин поздравил иранских лидеров с мусульманским праздником Навруз. В соответствующей телеграмме он отметил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана.

Ранее в США заявили, что американские военные разочарованы операцией в Иране.