Кадры решают все: как будут привлекать врачей в поликлиники

Кадровый дефицит в российских поликлиниках должен быть преодолен через 2-3 года. На это направлен федеральный проект «Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» национального проекта «Здравоохранение» и другие меры. Планируется, что укомплектованность первичного звена здравоохранения кадрами достигнет 95%.

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В целом же к концу 2024 года в России станет почти на 10% больше врачей: численность врачей и среднего медицинского персонала в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава, регионов и муниципалитетов, должна достичь не менее 598 тыс. и 1,396 млн специалистов соответственно.

В настоящее время только в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей.

«Те механизмы, которые сейчас мы предлагаем, целевой подготовки и такого конкурсного попадания в ординатуру, позволят, как мы надеемся, нам поток пропустить через первичное звено. Те механизмы, которые мы сейчас используем, они однозначно эффективны, мы это однозначно видим в короткий период времени. Нам надо еще буквально еще 2-3 года… мы выйдем к 2024 году на 95-процентную обеспеченность», - рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Среди предусмотренных федеральным проектом мер: увеличение набора в вузы и колледжи по медицинским специальностям, организация центров содействия трудоустройству выпускников медицинских образовательных учреждений, содействие в повышении квалификации медиков (в том числе с помощью интерактивных образовательных программ), формирование на базе вузов и научных организаций аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов и другие. Регионам же рекомендовано стимулировать закрепление медиков на рабочих местах, в том числе с помощью предоставления мер социальной поддержки и жилья.

Кроме того, для привлечения медиков для работы в сельской местности в России с 2012 года действует программа «Земский доктор». При переезде в малые населенные пункты врачу с высшим образованием выдают подъемные в размере 1 млн руб., а фельдшеру – 500 тыс. По решению президента на Дальнем Востоке эти выплаты будут вдвое больше.

Например, в Дагестане по программе «Земский доктор» в этом году трудоустроены 202 врача и 10 фельдшеров. До конца года в сельскую местность переедут еще 22 специалиста. В Кемеровской области по 1 млн рублей получили 16 врачей, по 500 тысяч рублей – 23 фельдшера. В Кабардино-Балкарии в сельскую местность трудоустроены 44 врача узких специальностей и педиатров (из 91 вакансии). Кроме того, регионы реализуют и собственные программы привлечения специалистов.

Нацпроект также предусматривает в целом расширение охвата россиян поликлиниками, амбулаториями, районными больницами.

Сейчас в России работает более 60,2 тыс. поликлиник. Но, по данным на прошлый год, вне зоны доступности первичного звена находились 499 населенных пунктов с населением от 100 до 2000 человек, говорил ранее президент России Владимир Путин. К 2021 году первичной помощью должно быть охвачено сто процентов таких населённых пунктов.

С 2016 года было построено около 2400 объектов в сельском здравоохранении, до конца этого года в строй будут введены 150 фельдшерско-акушерских пунктов, напомнила Скворцова.

Сами поликлиники же подлежат модернизации: там делают ремонт, закупают оборудование, внедряют цифровые технологии. На модернизацию первичного звена здравоохранения в течение трех лет планируется выделить 150 млрд рублей, говорил в конце октября президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

«Первичное звено — это основа, фундамент всей системы здравоохранения, да и само слово «первичное» означает, что это в первую очередь, означает первенство, приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения. И чтобы вывести первичное звено на высокий, требуемый уровень, необходимо слаженно, эффективно действовать, причем всем органам власти всех уровней», — отметил Владимир Путин.

Со своей стороны регионы должны до 10 января 2020 года разработать региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения и до 1 июля 2020 года их принять.

Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает расходы в объеме более 1,7 трлн руб. Помимо ликвидации дефицита кадров, среди его целей — охват первичной профилактикой 70% населения, повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий и т.д.