Удар током: как Украина отомстит России

Украина решила отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко.

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«Есть замечательная для всех украинцев новость. По моей информации, принято политическое решение о прекращении закупки электроэнергии из России», — сообщил экс-депутат.

Как это решение будет реализовано на практике — через изменения в закон или постановлением правительства или каким-то другим решением — «узнаем уже скоро», добавил Ляшко.

По его словам, за два месяца российской экспансии на энергорынок Украины было потеряно несколько миллиардов гривен.

«Наши деньги пошли в том числе и на финансирование российской армии. В результате действия «формулы Геруса» огромные убытки понесли украинская энергетика и угольная отрасль, государственные и частные компании, поэтому безусловно это масштабное преступление против государства не может быть забыто и обязательно будет расследовано», — написал экс-депутат.

Ляшко признается, что против него возбуждено уголовное дело. Но это не важно. Зато если импорт электроэнергии из России прекратится, то деньги из бюджета Украины получат не «русские агрессоры», а украинские шахтеры и энергетики. «Ради этой великой цели стоит жить и бороться!» — пафосно заключает оппозиционный политик.

«Что ты здесь делаешь?»

Ранее 7 октября на Facebook была опубликована видеозапись. На ней Ляшко хватает за грудки члена фракции «Слуга народа» Андрея Геруса , называет его «аферистом и предателем» и требует не покупать электроэнергию у России.

А сам депутат будет сидеть в тюрьме, если начнутся поставки, грозился Ляшко.

Запись длится более трех минут. Сцена была записана в аэропорту Борисполь. «О, Андрей, а что ты здесь делаешь. Почему «слуга народа» не с народом?» — обратился с Герусу Ляшко.

В ответ глава комитета Рады пытался отшутиться, дескать, он «ждет тут Ляшко». После этого Герус заявил, что летает «за свои [деньги]», и потребовал, чтобы в него не тыкали пальцем.

Далее они начали хватать друг друга за грудки и бегать по VIP-зоне аэропорта.

«Ты запустил российскую энергию? Значит так, возвращайся назад в Раду и отменяй свою гребанную поправку. <...> Мы будем покупать у украинских производителей. Если мы будем покупать у россиян, ты будешь сидеть в тюрьме. Ты враг народа, предатель», — набросился на Геруса Ляшко.

В ответ Герус заявил, что «у Рината Ахметова покупать не будем», потому что энергия от украинского олигарха слишком дорогая.

Соратник Ляшко Игорь Мосийчук, выложивший видеозапись драки, похвалил бывшего соратника по партии. «Таки потрепал Геруса», — похвалил коллегу Мосийчук.

После драки Герус выложил в Facebook фотографию порванной рубашки. По его мнению, Ляшко специально поджидал его в аэропорту, чтобы «устроить шоу-провокацию».

Депутат Герус уверен, что «антимонополисту» Ляшко не нравится «полная готовность к зиме» и понижение на Украине цен на энергию на 15%.

В августе Минэнерго Украины предупредило о возможном дефиците угля. Эксперты ожидают, что дефицит топлива, необходимого для выработки электроэнергии, приведет к сбоям в отоплении и энергоснабжении в стране.

Если не замерзнут, то порадуются

Экспорт российского угля на Украину сократился еще в июне на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года. В целом за полгода поставки снизились на 11,1%, до 4,9 млн тонн.

Напомним, с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. В результате, большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля, либо снизили их в несколько раз.

При этом в сентябре Верховная рада приняла поправки в ряд законов Украины в сфере использования ядерной энергии. Депутат Герус предложил поправку к закону. Согласно ей, украинские потребители смогут закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам, в том числе и из Российской Федерации.

Исторически так сложилось, что Украина импортировала электричество, однако в 2015 году отказалась от этого, поскольку восполнила дефицит электроэнергии собственным силами. Но в октябре этого года Украина вернулась к закупкам электроэнергии из-за проблем с поставками угля для своих ТЭС.

При этом Украина экспортирует электроэнергию в несколько стран Европы, в частности, в Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу, Молдавию. По итогам 2018 года страна нарастила экспорт электроэнергии в эти страны на 13,5% по сравнению с 2017 годом.