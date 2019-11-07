Отдых без альтернатив: почему дорожает Турция

Отели в Турции подводят итоги осеннего пляжного отдыха. Они оказались удачными: выросла заполняемость гостиниц и цены на них.

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Согласно данным, которые приводит АТОР (Ассоциация туроператор России) со ссылкой на Ассоциацию отельеров Турции (TÜROB), загрузка объектов размещения в сентябре в среднем по стране и на основных направлениях увеличилась на 5,8% и достигла 74,9%.

Среднесуточная стоимость номера (ADR) выросла на 11,1% до 84,4 евро.

Более высокий рост цен на проживание, чем в среднем по стране, был зафиксирован в Анталье. Комнаты в гостиницах здесь за год подорожали в среднем на 15,3%, до €101 в сутки. Занятость номеров увеличилась на 3,2% и составила 78%.

В Стамбуле в сентябре были выкуплены 81,6% номеров (+7% к аналогичному показателю прошлого года). Средняя стоимость аренды комнаты за год выросла на 8%, до €97,4.

При этом, как сообщается, существенное снижение числа отдыхающих из стран Персидского залива компенсировал рост турпотока из Индии, Германии и России.

Между тем в следующем туристическом сезоне цены на турецкие отели могут взлететь достаточно существенно.

Так, в стране сейчас активно обсуждают введение налога на размещение. Его могут внедрить уже в следующем году. В стране собираются взимать до восемнадцати лир в сутки со всех гостей старше 12 лет за проживание в отелях категории от 1 до 5*. Так, в отелях 5* и бутик-отелях налог составит 18 лир или около 200 рублей за ночь с человека, в отелях 4* — 12 лир за ночь (133 рубля), в отелях 3* — 9 лир (100 рублей), в апарт-отелях, отелях 1-2*, пансионах, мотелях и кемпингах — 6 лир (66 рублей).

В итоге в пересчете на рубли за неделю отдыха на популярном курорте в местную казну придется отдать почти полторы тысячи рублей.

Хотя изначально деньги собирались требовать с владельцев отелей, но в итоге плату решили переложить на туристов. В пиковый сезон летом, когда спрос на турецкие отели и так высок, это может ударить по небогатым путешественникам.

Как сообщает АТОР, новый налог может переориентировать часть туристов в пользу более дешевых курортов Туниса, Египта или даже Греции, где туристический налог взимается со стоимости номера, а не с проживающих в нем.

Как заявлял турецким СМИ Давут Четин, президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO), фиксированные ставки налога на размещение «накладывают гораздо большую нагрузку на сектор», поскольку при повышении цен в отелях на сезон-2020 туристу нужно объяснить, почему он должен платить еще и достаточно высокие суммы дополнительного сбора.

Он предлагал летом 2020 года, чтобы не отпугнуть туристов, установить ставку налога в 4-5 лир в день (45-55 р.).

Турция — очень популярное среди россиян направление. В 2018 году ее посетили 5,9 млн российских туристов. По итогам 2019 года ожидается, что поток вырастет до 6,5 млн наших сограждан.

«Мы еще не знаем цифры по этому году, но можно однозначно предположить, что это будет более 6 млн туристов из России. Это абсолютный рекорд», — говорил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По информации Ассоциации турфирм Турции, около 91% российских посетителей в страну приезжают на отдых. Основные направления — Анталья и Стамбул. Около 74,6% приехавших из России туристов выбрали программу «все включено».

Этот формат привлекает наших сограждан с ограниченным кошельком. Он предполагает, что совокупность всех услуг, входящих в тур, оказывается бесплатно на территории отеля. Оплачивается все вместе при покупке тура.

Однако турецкие отельеры Турции этому не рады. Летом они жаловались, что из-за системы «все включено» гости из России не слишком много тратятся во время поездок, а это вредит туризму и бизнесу в стране. Они хотят привлекать туристов, которые могут оставлять в стране по $1 000 (более 65 тысяч рублей).

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что по цене и качеству заменой Турции будет Египет. Прямые полеты в страну пирамид были закрыты в 2015 году, и, хотя официальные лица постоянно говорят об их возможном возобновлении, однако ничего не меняется. Небо Египта все-также закрыто для чартерных рейсов из России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что введение налога на проживание в Турции и «открытие» Египта не приведет к спаду интереса со стороны россиян к отдыху в Анталье.

«Египет — «осенне-весеннее направление» , и летом там очень жаркая погода, из-за чего Турция имеет конкурентное преимущество», — уверен представитель РСТ.

При этом, по его словам, обсуждаемый в Турции налог отчасти повлияет на цену. Однако у турецких курортов есть целый ряд плюсов — это инфраструктура, отсутствие виз и доступность. Учитывая это, вряд ли россияне откажутся от бюджетного отдыха в стране, добавляет он.

«Спрос на туры в Турцию у клиентов туроператора на сезон 2020 года по раннему бронированию уже превышает прошлогодние показатели на 14%. В настоящий момент цены на размещение рассчитаны для более чем 400 отелей страны», — привели «Газете.Ru» данные в компании TEZ TOUR.