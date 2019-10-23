ВС не заступился: амнистия капитала оказалась опасной для бизнеса

Верховный суд РФ не увидел нарушений законодательства при изъятии ФСБ деклараций об амнистии капитала при рассмотрении уголовного дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом узнала газета «Ведомости».

Это первый случай использования такого документа для преследования бизнесменов, пишут «Ведомости».

Израйлит был арестован в 2016 году по делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. Версия обвинения заключается в том, что бизнесмен участвовал в преступной группе и экономил на поставке некачественных труб, а деньги выводил за границу.

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Для амнистирования капитала в России в декларации раскрываются зарубежные активы. Эта информация охраняется налоговой тайной.

Одну из таких деклараций, которую подавал Израйлит в начале 2016 года при амнистировании капитала, ФСБ изъяла у Федеральной налоговой службы в 2017 году с целью приобщения к делу в качестве доказательства.

Фактически ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса.

Суд 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию. В ней они оспаривали изъятие спецдекларации об амнистии капитала.

Напомним, ущерб от действий бизнесмена следствие оценило в более чем 3 млрд рублей, а приговор еще не вынесен.

Что обещали власти?

Амнистия капиталов в России стартовала с 1 июля 2015. Это была первая волна. Подавая декларации, бизнесмены получили право освободиться от административной, налоговой и уголовной (по шести статьям) ответственности.

После президент России Владимир Путин продлил проект по легализации капиталов. Вторая волна состоялась с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. На первом этапе амнистии капитала подали 7 178 деклараций, на втором немногим больше — 11 714 документов.

А в мае текущего года Госдума приняла законопроект о третьей волне — с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума «Деловая Россия» в феврале 2019 года сообщал журналистам, что в 2018 году в рамках амнистии капитала бизнесмены «задекларировали только по остаткам по счетам более €10 млрд». Впоследствии данные по амнистии капиталов не разглашались.

При этом, запуская кампанию, российские власти обещали, что бизнес получит иммунитет от уголовного преследования по шести экономическим составам, среди которых — уклонение от репатриации денег и уплаты налогов.

«Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием, и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов», — указывал президент России Владимир Путин в 2014-м году.

В 2018 году министр финансов России Антон Силуанов также призвал бизнес амнистировать капитал и работать в России.

«Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система. Этого не произошло», — сказал он.

Бизнес может напрячься

На самом деле уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит исключения для подобного рода доказательств, которые применяются в деле Израйлита, прокомментировал «Газете.Ru» советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

«Напротив, ст. 81 УПК РФ указывает, что вещественными доказательствами могут быть любые предметы. Широко разрекламированная «амнистия капитала» не предоставляет иммунитета от уголовного преследования, с точки зрения закона речь идет только об освобождении от уголовной ответственности по определенным статьям лиц, возместивших ущерб (ст. 76.1 УК РФ). Но это не означает, что дела не могут расследоваться. По большому счету, представления о каком-то «иммунитете» предпринимателей возникли в связи с заявлениями политиков, а не нормами УК РФ, поэтому вопрос упирается в доверие политикам, а не право», — сказал юрист.

Тем не менее позиция Верховного суда РФ — неблагоприятный для бизнеса факт, отметил в беседе с «Газетой.Ru» юрист адвокатской компании «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко.

Создание подобной практики вредит инвестиционной и деловой среде, считает он. Фактически речь идет о том, что бизнесмену некий набор действий амнистируется, прощается, но за эти же действия на основании его признания в рамках механизма, которое государство специально для этого придумало, он все равно попадает в режим ответственности. По его словам, степень доверия со стороны бизнеса к подобным предложениям со стороны государства, как проект по амнистированию капитала, будет снижаться после таких случаев.

Между тем только на этой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия-24» указывал, что необходимо ежедневно заниматься улучшением делового климата.