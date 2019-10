Запустить печатный станок: США помогут рублю?

15 октября Федеральная резервная система (ФРС) начинает программу скупки бумаг с рынка. Операции будут сконцентрированы на краткосрочных казначейских облигациях (bills). Эти бумаги на срок от 4 до 26 недель составляют около 15% рынка госдолга США — $2,5 триллиона из $16,8 триллиона — и используются для оперативного управления ликвидностью бюджета. Объем приобретения активов составит около $60 млрд в месяц.

Покупки бумаг будут продолжаться как минимум до второго квартала 2020 года. Таким образом, их общий объем составит $510 млрд.

Впрочем, эта цифра может быть скорректирована при необходимости. На этой неделе ФРС выйдет на рынок дважды — 16 и 18 октября. Максимальный объем ликвидности будет залит в рынок в период с 22 по 25 октября, когда запланированы три операции выкупа на $22,875 млрд.

Как поясняла ФРС, эти операции «носят технический характер», не связаны с проведением монетарной политики и направлены на то, чтобы нормализовать ситуацию на денежном рынке и пополнить ликвидность банков, резервы которых с $2,2 трлн в сентябре 2017-го сжались до $1,3 трлн к началу октября 2019-го.

Официальное название нынешней программы скупки активов — «to mitigate the risk of money market pressures that could adversely affect policy implementation», то есть «о нивелировании рисков давления со стороны денежного рынка, которое может повлиять на имплементацию текущей политики».

Первая программа выкупа стартовала в США сразу после кризиса 2008 года. В последний раз ФРС приобретала у банков долгосрочные гособлигации США и долговые обязательств ипотечных агентств в целях увеличения ликвидности экономики осенью 2012 года. Программа продлилась до октября 2014 года. Тогда ФРС ежемесячно выкупала ценные бумаги на сумму $85 млрд. В целом программа позволила влить в американскую экономику $3,5 трлн.

По словам экспертов, начало новой программы ФРС вызвано тем, что экономика США медленно скатывается в рецессию. Президент Дональд Трамп раньше обещал рост ВВП как минимум на 3% в год, однако сейчас о таких цифрах речи не идет.

По итогам прошлого года рост был 2,9%. В этом году речь идет по прогнозам о 2,4%. В следующем году — еще ниже, 2,1%.

О том, что дела в США идут не очень хорошо, свидетельствует спред — разница между доходностями — долговых ценных бумаг в Америки и в мире. С начала октября этого года спред 10-летних гособлигаций США и Германии упал примерно с 2,35% до 2,15%. Так, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 1,73%, а долговых бумаг Германии — минус 0,45%.

В то же время спред бондов США и Японии снизился с 2% до 1,85% (доходность облигаций Японии сейчас составляет минус 0,18%). Это указывает на то, что доходность долговых государственных бумаг США падает быстрее, чем в целом по всему по миру.

При этом в марте и августе этого года наблюдалась так называемая «инверсия кривой доходности госбумаг США» — ситуация, когда доходность коротких бумаг, например, двухлетних облигаций США, оказывается выше доходности длинных, 10-летних. Это считается надежным предвестником рецессии в США.

Обычно спад наступает с отложенным эффектом через полгода-год.

Повтор такой ситуации говорит о неминуемой рецессии в экономике США, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом, по словам эксперта, скупка казначейских долговых обязательств со стороны ФРС — это не решение сложившейся проблемы, а лишь ее маскировка, поскольку в экономику просто вбрасываются деньги.

Объявленная главой ФРС Джеромом Пауэллом программа количественного смягчения, скрытая за словами о нивелировании рисков давления со стороны денежного рынка, действительно является сигналом о вероятной кризисной ситуации в США, соглашается генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Для предотвращения надвигающейся ситуации недостаточно продлить программу скупки казначейских облигаций, указывает главный стратег «Универ капитал» Дмитрий Александров. Прежде всего, США необходимо ускорить заключение соглашения с Китаем. Возможно, в Америке это уже понимают и поэтому начали менять тональность общения с Пекином.

«Напомню, что на прошлой неделе США начинали переговоры с позиции силы — представители КНР выказали нежелание передачи интеллектуальной собственности и были готовы покинуть место проведения переговоров», — отмечает Александров.

Однако впоследствии Трамп снизил давление и пообещал в твиттере, что торговое соглашение будет подписано в течение 15 дней.

Краткосрочно для России выгодно замедление экономики США. Это повышает спрос на активы развивающихся стран, к которым относится и наша страна. При проседании доллара и возникновении рецессии рубль сначала укрепится, потому что инвесторы начнут перекладываться в российские активы, говорит Деев.

Александров тоже полагает, что новость о возможной рецессии в Соединенных Штатах – это повод для рубля повод в ближайшее время укрепиться.

Но радоваться росту курса рубля нам придется недолго. При имеющемся влиянии Америки на мировую экономику кризис охватит все развитые страны, и стагнация макроэкономики не даст рублю серьезно подорожать.

За небольшим ростом курса последует неминуемый обвал, считает Александров.

Если избежать кризиса в США не удастся, то российский рубль может упасть вслед за долларом, евро и другими валютами, соглашается с коллегами Андрей Хохрин. Ранее экспертами давались прогнозы о возможном снижении курса до 70 рублей за доллар США.

В конце торговой сессии на Московской бирже 14 октября доллар торговался на отметке 64,34 рубля за $1, подорожав за дневные торги на 14 копеек, а евро — 70,93, подорожав на 13 копеек.