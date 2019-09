Получали за лоббизм? Что Байден сделал с Украиной

Несколько дней название не самой большой частной газодобывающей компании Украины — Burisma — не сходит с полос мировых изданий. Причина в том, что в компании примерно два года работал сын одного из главных соперников Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло от партии демократов — Джо Байдена. Там, по данным The Hill, Байдену-младшему перечисляли вознаграждение примерно $150 тыс. в месяц в период с весны 2014-го до осени 2015-го. По данным The New York Times, Хантер Байден получал компенсацию в размере $50 тыс. в месяц по меньшей мере до апреля 2019 года. Немало для компании, показатели которой не блещут.

Реклама

В 2018 году добыча газа на месторождениях Burisma достигла 1,08 млрд кубометров. Это примерно пятая по объему добычи газа частная компания на Украине, рассказал «Газете.Ru» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич. Себя она называет крупнейшей частной газодобывающей компанией Украины.

Украина ставит своей задачей выход на самообеспечение по природному газу. Год назад глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что эти планы срываются.

Потребила страна за прошлый год примерно 32 млрд кубов. 10 млрд кубов — тут цифры у различных украинских ведомств тоже расходятся — Украина закупила у иностранных трейдеров.

Перспективы увеличения добычи газа на Украине есть — но этот вопрос упирается в нормализацию инвестиционного климата в стране и в наличие необходимых средств, говорит старший аналитик Rusenergy Михаил Крутихин. По его мнению, на дистанции примерно в 10 лет Киев может заместить объем транзита (или тот объем газа, который сейчас поставляется в страну из европейских государств) собственной добычей.

Но для взрывного роста объема добычи Украиной газа должны быть задействованы различные способы вторичной добычи из уже пройденных участков — например, ректификации месторождений, включая обводнение и гидроразрыв пластов. «Но для этого нужны средства и время», — отметил эксперт.

В прошлом году на Украине добыто 21 млрд кубометров газа, что лишь на 1,2% превзошло показатель 2017 года. Компании с госучастием обеспечили добычу 16,6 млрд кубов, из них «Укргаздобыча» — 15,5 млрд и «Укрнафта» (в ней 42% принадлежат «Привату» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) — 1,12 млрд. На все частные компании пришлось 4,4 млрд кубов, в том числе на ДТЭК Нефтегаз, который подконтролен Ринату Ахметову, — 1,65 млрд кубов, «Укрнефтебурение, где доля есть у Игоря Коломойского, — 533 млн.

Итак, доля «Бурисмы» в добыче газа — это примерно 1/20 часть. Никак не больше. По подсчетам Reuters, если исходить из минимальной цены на газ на Украинской энергобирже, в 2018 году выручка Burisma по этому направлению могла составить как минимум $400 млн.

На связи с США

А вот с лицензиями на разработку месторождений, вокруг которых годами на Украине идут скандалы, у Burisma дела идут неплохо. Сейчас это 25 лицензий, в апреле 2017 года, по данным PwC, она занимала второе место по числу лицензий — 29. Для сравнения, у ДТЭК Нефтегаз их было всего три.

Именно к выдаче Burisma лицензий на разработку месторождений были вопросы у бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

В рассекреченной стенограмме разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский лидер ссылается на тот факт, что Байден-старший хвастался, что он заставил украинского президента Петра Порошенко и Арсения Яценюка, который в 2015-2016 годах был премьером, сместить Шокина. Экс-генпрокурор заявлял о необходимости провести следственные действия в отношении Burisma и членов совета ее директоров, в числе которых в 2014 году оказался Хантер Байден.

В совете директоров стал работать Девон Арчер — сооснователь юрфирмы Rosemont, где Байден-младший является партнером. После новостей о назначении с сайта Rosemont загадочным образом исчезло совместное фото Байдена и Арчера, сообщал Buzzfeed. Журналист The Hill Джон Соломон писал, что Арчер представлял бизнес-интересы семьи госсекретаря Джона Керри и отвечал за взаимодействие компании с госструктурами в США и других странах.

Конечным бенефициаром, по данным СМИ, является Микола (Николай) Злочевский, который занимал пост министра экологии Украины в период, когда президентом страны был Виктор Янукович, то есть до 2014 года. Бизнесмен оказался довольно удачлив: после свержения Виктора Януковича он уехал за границу, а потом вернулся. Кстати, в совете директоров Burisma с 2014 года заседает и экс-президент Польши Александр Квасьневский — за пару месяцев до назначения он выступал посредником между Януковичем и ЕС. Неудачно — для Януковича, а вот для Порошенко вполне.

В бытность чиновником (он также работал в СНБО) Злочевский заявлял, что избавился от бизнеса, но расследование украинского Forbes показало, что это не так.

К Burisma у прокуратуры были претензии, связанные с получением лицензий. Но после частых визитов Джо Байдена в Киев и его заявлений в коррумпированности генпрокурора, необходимости избавления Украины от зависимости от российского газа и разработки шельфа с помощью американцев дело закрыли. Шокина уволили.

После смены власти — в 2014-2015 годах — США предоставили Украине гарантии по кредитам: это позволило Киеву занять на внешних рынках $2 млрд по низким ставкам. Тогда в Вашингтоне говорили о необходимости реформ на Украине. И эти деньги позволили, в частности, сильно не повышать цены на газ для населения — это очень больная тема для страны, которая могла негативно повлиять на президентство Петра Порошенко.

В 2016 году была предоставлена еще одна гарантия на $1 млрд по новому траншу облигаций — именно для их выделения Байден-старший лоббировал снятие генпрокурора Шокина, писало издание «Зеркало недели».

Кстати, отдавать эти долги Украине придется при Зеленском — в 2021 году.

Дружба с демократами

Компания Burisma основана в 2002 году. Состав акционеров компании не разглашается. Главный офис расположен в городе Лимасол, Кипр.

На сайте компании сказано, что она формирует отчетность по международным стандартам, но самой отчетности на сайте компании нет. В презентации для инвесторов перечислены перспективные проекты и месторождения, глубина пробуренных скважин и еще очень много технических характеристик добываемого газа и газоконденсатной смеси.

Отчетность не разглашается, так же как не указан расчет себестоимости извлекаемых ресурсов. То есть судить об успешности работы компании нельзя — для этого банально не хватает данных.

Зато на сайте компании указано о партнерстве с «Атлантическим советом» — деятельность этого американского аналитического центра в июле 2019 года Генпрокуратура России признала нежелательной. Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года Burisma организовала форум с «Атлантическим советом» и возила американскую делегацию на свои месторождения. Бурение скважин показывали бывшим послам США Джону Хербсту и Роману Попадюку, бывшему замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас, президенту Американо-украинского делового совета Моргану Уильямсу.

Представитель компании Вадим Пожарский также говорил, что газодобытчик тесно работает с ведущими американскими нефтегазосервисными компаниями и перенимает лучшие американские технологии.

Несмотря на кажущийся небольшим украинский рынок газодобычи, его потенциал довольно высок. Так, в июне 2019 года, по данным Ассоциации газодобычи Украины, страна являлась лидером по числу работающих буровых установок в Европе — их 89. Правда, деятельность некоторых компаний смахивает вовсе не на производственную, а на политическую.