В Японии стартовал эксперимент по выращиванию зубов. Есть ли будущее у метода?

Японские ученые начали испытание на людях препарата для выращивания новых зубов. Он уже показал свою эффективность на мышах и хорьках. Такая технология поможет не только людям с врожденным отсутствием зубов, но и тем, кто лишился их из-за травм или кариеса и не может поставить протез из-за медицинских показаний. Подробнее о том, как работает препарат, с какими проблемами могут столкнуться ученые и заменит ли эта технология импланты — в материале «Газеты.Ru».

Отрастить новые зубы

1 сентября японские ученые из университета Киото начали клинические испытания препарата для регенерации зубов, об этом сообщается на сайте больницы Китано. Они будут завершены через год — в августе 2025 года. Если все пойдет по плану, препарат появится в продаже в 2030 году. В исследовании примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует как минимум один коренной зуб. После завершения первого этапа тестирования лекарство испытают на пациентах от 2 до 7 лет, у которых с рождения нет по крайней мере четырех зубов.

«Суть препарата, который разработали наши японские коллеги, заключается в том, что он может нейтрализовать особый белок USAG-1. Он блокирует рост зубов. Этот белок оказывает влияние на функционирование зубных зачатков: из них появляются молочные и коренные зубы.

В результате воздействия препарата эти зачатки смогут стать заменой непрорезавшихся или выпавших зубов.

Технология призвана помочь пациентам с врожденной потерей зубов — адентией, а также сможет бороться с заболеваниями, связанными с нарушением роста зубов. Всем этим людям с раннего возраста тяжело жевать, глотать и говорить. Кроме того, инъекции помогут при потере зубов из-за индивидуальной предрасположенности к кариесу», — рассказал «Газете.Ru» стоматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Ив Пьер Брежо.

Еще в 2007 году учеными было открыто, что у мышей с генетическим дефектом белка USAG-1 формируются избыточные зубы. Ученые скрестили мышей с врожденным отсутствием зубов и мышей с дефектом гена USAG-1, это привело к восстановлению формирования зубов у их потомков. Кроме того, было установлено, что местное введение нуклеиновой кислоты USAG-1-siRNA также позволяет восстановить отсутствующие зубы.

Дальнейшие исследования показали, что препарат на основе этой кислоты при внутривенном введении действительно позволяет отрастить новые зубы без серьезных побочных эффектов.

Но, по словам авторов, такая технология подойдет не только тем, кто с детства не имеет зубов, но и тем, кто потерял их из-за внешних причин, например, кариеса или травм. Они предполагают, что такая терапия будет доступна пациентам, у которых нет зубов на протяжении шести лет.

Мышам помогло, но поможет ли людям?

Подобное сочетание методик работы со стволовыми клетками и генной инженерией является перспективным направлением в стоматологии, однако без результатов исследования на людях нельзя точно спрогнозировать эффективность разработанного препарата, рассказала «Газете.Ru» заведующая стоматологическим отделением КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории Ирина Антонова.

«За формирование зачатков, прорезывание и смену молочных зубов на постоянные отвечает целый комплекс генетических, гормональных и других факторов. Этот алгоритм до сих пор полностью не изучен. Факт того, что у человека есть только две смены зубов и ничего другого, неоднозначный. В практической деятельности мы часто сталкиваемся с клиническими случаями, когда в челюсти обнаруживается «лишний зуб», мы называем его сверхкомплектный. Все зубы имеют свою уникальную анатомическую форму, необходимую для правильного функционирования жевательной системы. И вот вдруг у пациента во время осмотра обнаруживается, например, 3-й клык. Значит, в алгоритме закладки и прорезывания зубов произошел сбой, то есть на него что-то может повлиять», — рассказала врач.

Если человечество научится управлять этим алгоритмом, то это значительно облегчит жизнь пациентам, страдающим таким заболеванием, как адентия зубов.

«Пока сложно говорить о близком будущем этой технологии, но ее разработка вселяет оптимизм специалистам и пациентам. Дело в том, что пока ученым удалось вырастить зубы только у мышей, но они устроены анатомически проще, чем человеческие. У нас все иначе: каждый зуб отвечает за свою функцию и имеет уникальное строение. Например, корневые зубы сверху имеют три корня, а снизу — два, форма бугров нижних зубов должна соответствовать форме фиссур (углублений) верхних — как ключ и замок», — рассказала Антонова.

То, как вырастут зубы при помощи этого препарата, прогнозировать сложно, и нет никаких гарантий, что они приобретут нужную форму. Существует и еще одна трудность, отметила специалист.

«Если мы говорим о людях с адентией, то они изначально рождаются с аномальным развитием челюсти, у них может не хватать костного объема или он может быть с дефектами.

Пока мы не можем гарантировать, что при введении разработанного препарата у человека вырастет зуб с правильной анатомией. Поэтому сейчас ученым предстоит долгое время наблюдать за результатами своей работы»,

— объяснила врач.

А вот пациентам, которые потеряли свои постоянные зубы в результате стоматологических заболеваний или травмы, эта технология может облегчить жизнь. Сегодня для таких пациентов выбор стоит между имплантацией, мостовидными или съемным протезированием, однако не все могут воспользоваться этими методами.

«Все доступные восстановительные методики связаны с определенными сложностями и ограничениями. Самый популярный сегодня метод протезирования на имплантатах не является подходящим решением для всех пациентов. У некоторых людей может быть ряд относительных или абсолютных противопоказаний. Например, такое заболевание, как остеопороз. На период приема определенных препаратов (группа бисфосфонатов) в результате хирургического вмешательства может развиться остеонекроз. Также нельзя устанавливать имплантаты тяжелым диабетикам, людям с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентам, получающим лучевую терапию. Возможно, для этих пациентов эта методика окажется оптимальной», — рассказала врач.

Однако время, когда терапия может помочь в случае утери зубов из-за травмы или болезни, ограничено. В случае успешных испытаний их терапия будет доступна пациентам с отсутствующими зубами в течение шести лет от момента их утери. Антонова объясняет такой срок особенностями строения костной ткани челюстей человека.

«При наличии жевательной нагрузки на зуб костная ткань челюсти удерживает свой объем. Как только зуб удаляется, она начинает резорбироваться, то есть уменьшаться в объеме. Возможно, для процесса возникновения зачатка и его прорезывания должен быть сохранен определенный объем костной ткани. Я не отношусь к скептикам. В любом случае мы будем с интересом следить за развитием данного метода», — заключила врач.

Имплантация больше не нужна?

По словам врача-стоматолога-хирурга-имплантолога сети научных стоматологий «Дантистофф» Игоря Белого, такая технология потенциально может стать дешевле, чем имплантация зубов. Однако на ранних этапах внедрения новая технология может быть дорогой.

«Но даже при успехе подобных разработок, ожидать полного отказа от имплантации зубов в обозримом будущем не стоит. Импланты останутся важной и надежной опцией для тех случаев, где регенерация зубов не сможет применяться или будет неэффективной. Я рекомендую относиться к этим новостям с осторожностью и пониманием, что необходимо дождаться завершения всех фаз клинических испытаний и подтверждения эффективности и безопасности данного метода. Тем более, что за последние 20 лет в различных изданиях с регулярностью раз в 3–5 лет появляются новости о подобных технологиях, но пока ни одна из них так и не появилась на рынке. Однако надежда на успех все равно сохраняется», — отметил Белый.

Возможность создания препаратов, которые смогут позволить людям выращивать новые зубы, активно обсуждается в последнее время, но говорить об этом как о реально значимом достижении медицины пока рано, уверен Брежо.

«Несмотря на то, что японские ученые уже провели успешные испытания препарата на хорьках, чьи зубные зачатки напоминают наши, говорить о перевороте в стоматологии на сегодняшний день не стоит. Должно пройти не менее десяти лет клинических испытаний, прежде чем технология станет общедоступной. Теоретически препарат может стать альтернативой имплантации и зубным протезам.

Но пока о конкуренции разработки японских ученых и имплантации говорить рано. Помимо успешных длительных клинических испытаний необходимо время, чтобы новая технология распространилась по миру, стала доступной для стоматологов разных стран.

Любая новая локальная разработка – дорогостоящая вещь, и только с ее распространением она становится доступнее.

Кроме того, потребуется время на обучение специалистов новой технологии: каждый метод обладает рядом нюансов, к которым нужно быть готовым», — заключил стоматолог ЕМС.