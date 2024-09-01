Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал 2 млрд рублей

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству больницы Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге должен более 2 млрд рублей за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В судебных документах говорится, что договор был заключен в 2021 году, а в 2024 году «заказчик» через суд потребовал взыскать с фирмы более 2 млрд рублей за неисполнение обязательств по контракту.

Отмечается, что задолженность по контракту превысила 1,7 млрд рублей. Суд встал на сторону истца и обязал выплатить не только долг по контракту, но и неустойку более чем в 300 млн рублей.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет России расследует уголовное дело о взятках при заключении контрактов с минобороны на строительство больницы Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Фигурантами дела стали трое экс-сотрудников военно-строительной фирмы, а также генеральный директор частной строительной организации. Первые подозреваются в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, а гендиректора строительной компании подозревают в даче взятки.

По данным следствия, с августа 2021 по февраль 2023 года гендиректор давал взятки в обмен на согласование заявок на авансирование работ, а также игнорирование нарушений при строительстве. Все подозреваемые задержаны.

Ранее суд арестовал акции на 170 млн рублей по делу о хищениях в Минобороны.