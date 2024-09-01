В Астрахани двухлетний мальчик доставал игрушку и застрял в механизме дивана

В Астрахани двухлетний мальчик играл на диване и застрял в механизме раскладывания, пытаясь достать упавшую игрушку. Об этом сообщает пресс-служба городского Аварийно-спасательного центра.

В экстренные службы обратились родители двухлетнего мальчика, они сообщили, что сын играл в комнате, попытался достать упавшую между спинкой и сиденьем дивана игрушку и застрял рукой в механизме раскладывания.

Мать и отец не смогли помочь сыну и обратились к спасателям. Сотрудники аварийно-спасательного центра освободили руку ребенка из ловушки и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, серьезных травм он не получил.

До этого сообщалось, что в Тольятти ребенок пострадал, играя на детской площадке во дворе дома, нога девочки застряла в сиденье на карусели. В какой-то момент восьмилетняя девочка застряла ногой в конструкции сиденья. Чтобы освободить ребенка специалистам спасательной службы пришлось применять гидравлический инструмент. Потребовалась ли девочке помощь медиков — неизвестно.

Ранее в Тюменской области ребенок получил некроз, засунув в нос батарейку.