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Собянин заявил о повреждении техпомещения МНПЗ из-за падения сбитого дрона

Пожарные приступили к тушению локального возгорания в техпомещении МНПЗ

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Отдельно стоящее техническое помещение на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получило повреждения в результате падения сбитого украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Предприятие расположено в районе Капотня на юго-востоке города.

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ», — говорится в заявлении.

По словам Собянина, после попадания дрона на территории предприятия зафиксировали локальное возгорание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что огнеборцы направляются к МНПЗ в связи с получением информации о пожаре на заводе. Как сказал источник, выезд осуществляется по пятому номеру сложности.

Ночью и утром 1 сентября в Москве и области несколько раз срабатывали системы противовоздушной обороны (ПВО). Всего средства защиты сбили 10 дронов, летевших к российской столице. Один из беспилотников уничтожили в районе МНПЗ, остальные — в Раменском городском округе и иных частях региона.

Ранее в четырех районах Калужской области перехватили украинские дроны.

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