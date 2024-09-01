В Минобороны сообщили о сбитых за ночь украинских дронах над Московской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили девять украинских дронов над Москвой и Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Этим же утром мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что количество ликвидированных в столичном регионе дронов ВСУ увеличилось до десяти.

Утром 1 сентября в небе над Раменским городским округом уничтожили сразу два украинских беспилотника. По словам Собянина, дроны летели в сторону Москвы.

До этого еще два летательных аппарата перехватили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и города Раменское. Как отметил мэр российской столицы, после атаки никаких угроз для работы предприятия зафиксировано не было.

Мэр подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Более того, не было зафиксировано никаких угроз для работы упомянутого предприятия.

До этого в столичном регионе уничтожили еще пять БПЛА, направлявшихся к Москве. В частности, четвертый и пятый дроны сбили в районе города Одинцово и в Ленинском городском округе соответственно.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.