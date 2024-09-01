«Я борец за мир и разоружение»: как Гитлер пытался выставить Германию невинной жертвой агрессии

Нацистская Германия считается одним из самых агрессивных государств в мировой истории, которое нападало на всех, кого могло. Этому помогала официальная философия нацистов, согласно которой государства борются друг с другом за существование, как виды в живой природе. Однако сам Гитлер в речах позиционировал себя великим миротворцем: и на уступки он якобы шел, и мирно договориться хотел, и поляки на него первыми напали, и вообще он против оружия. Как фюрер совмещал роли завоевателя и «миротворца» — в материале «Газеты.Ru».

Невинная жертва

1 сентября 1939 года немецкие войска перешли границу Польши и начали вторжение с трех направлений. Меньше чем за две недели они захватили всю западную часть страны и Варшаву, после чего восток Польши заняла Красная армия. Для всего мира нападение Германии на Польшу было моментом истины: стало очевидно, что Адольф Гитлер поставил перед собой цель завоевать как можно больше земель, действуя на манер гуннов или Чингисхана. Даже самые недалекие и миролюбивые западные политики поняли, что договориться с нацистами невозможно и что их не сдерживают никакие нормы, законы или договоры.

На этом фоне трудно поверить, что сам Гитлер никогда не считал себя агрессором и пытался убедить других, что Германия ведет оборонительную войну, которую любой ценой пыталась избежать дипломатическим путем.

Не до конца ясно, зачем: согласно нацистской идеологии, сильные должны уничтожать или подчинять слабых, поскольку якобы именно так работает природа. Однако в речи перед Рейхстагом об объявлении войны Польше Гитлер говорил совсем другие вещи:

«Данциг был отнят у нас, коридор [с немецкой территории к нему ] был аннексирован Польшей. <...> Как всегда, я пытался мирным путем добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это — ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. За 15 лет до того, как национал-социалистическая партия пришла к власти, была возможность мирного урегулирования проблемы. По свой собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые условия.

Все эти предложения, как вы знаете, были отклонены — предложения об ограничении вооружений и, если необходимо, разоружении, предложения об ограничении военного производства, предложения о запрещении некоторых видов современного вооружения. Вы знаете о моих бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного урегулирования вопросов с Австрией, потом с Судетской областью, Богемией и Моравией. Все они оказались напрасны».

close Гитлер во время речи в Рейхстаге, одетый в форму генералиссимуса Corbis/Getty Images

Если не знать контекста, можно подумать, что выступает не «великий диктатор» в начале завоевания мира, а претендент на Нобелевскую премию мира, который пытался со всеми подряд помириться. Условия Версальского мирного договора, закончившего Первую мировую войну, большинство историков считают и впрямь суровыми. Однако западные страны были далеки от мысли окончательно удушить Германию: выплаты репараций во многом шли за счет займов в американских банках, Германии шли навстречу в вопросе сроков и форматов оплаты, а также допустили ее на международные рынки, обеспечив экономический рост. Стоит так же напомнить, что именно Германия поддержала агрессию Австро-Венгрии против Сербии, объявила войну России и без объявления войны вторглась в Бельгию для захвата Франции, и потому требования от немцев возместить ущерб были справедливыми.

Придя к власти, Гитлер вернул под немецкий контроль многие земли, отторгнутые по итогам Первой мировой войны, включая город Саарбрюккен и Рейнскую демилитаризованную область. В попытке договориться с фюрером западные страны согласились отдать Германии даже то, что ей никогда не принадлежало: Судетскую область Чехии. Это вошло в историю как Мюнхенский сговор, в ходе которого Гитлер клятвенно заверял, что это последнее его требование. Всего лишь спустя полгода нацисты захватили всю остальную Чехию — опять таки с молчаливого согласия западных стран, которые вновь выбрали «мир». Наконец, и в самой Польше немцы не пытались делать вид, что их интересуют только «исторические немецкие земли», что следовало бы из речи Гитлера. Вместо этого они начали править ей по праву сильного.

Радиостанция в руках алкоголиков

Интересно, что в речи перед Рейхстагом Гитлер ни разу не произнес название Глайвиц, хотя в рамках нацистской фантастической вселенной именно в этом городе началась война. Он лишь кратко бросил, что «этой ночью впервые польские регулярные солдаты открыли огонь по нашей территории», не уточнив, что имеет в виду, — а зря.

Глайвицская провокация — одна из самых известных в мире операций под чужим флагом. Чтобы предложенный Гитлером взгляд на международные отношения выглядел более правдоподобно, начальник РСХА (ведомство, чьи обязанности и ресурсы можно сравнить с НКВД СССР) Рейнхард Гейдрих придумал смелый план. Необходимо было инсценировать нападение польских националистов на немецкую территорию, а поскольку массово убивать собственных граждан ради красивой картинки было перебором даже для СС, решено было использовать трупы узников концлагерей.

Вечером 31 августа переодетые в польскую форму эсэсовцы ворвались в здание радиостанции Глайвица и направили оружие на сотрудников. Судя по всему, основной реакцией «заложников» было недоуменное удивление, и никто не стал сопротивляться или пытаться сбежать. В итоге сотрудников заперли в подвале и началась сама провокация. Гейдрих считался умным и талантливым человеком, но придуманная им операция в реальности выглядела как сцена из комедии с Джимом Керри.

Для начала, эсэсовцы долго не могли найти микрофон, в который надо говорить: обычно диктор находился в студии, а не на радиостанции, а на самой станции был лишь микрофон для передачи срочных погодных сводок. Когда его нашли, один из нацистов отправил в эфир какое-то антинемецкое воззвание на польском языке. Текст его был примерно таким: »«Внимание! Внимание! Это Глайвиц. Радиостанция в руках поляков! Час свободы настал! Глайвиц оккупирован Польшей». Далее четыре минуты в эфире раздавались антинемецкие оскорбления, после которых говорящие проорали: «Да здравствует Польша!» и прекратили трансляцию.

close Радиостанции Глайвица Sean Gallup/Getty Images

Одновременно с речью другие участники маскарада стреляли во все вокруг, чтобы создать иллюзию боя. После этого в помещение притащили накаченных наркотиками узников концлагерей и одного из местных жителей, который был известен симпатией к полякам, и расстреляли их. Перед расстрелом их переодели в польскую форму, так что они должны были, видимо, изображать «уничтоженных диверсантов». Некоторые историки считают, что людей принесли в помещение уже мертвыми.

Местные жители, услышавшие обращение, решили, что это шутка каких-то пьянчуг. Более того, весь город обсуждал прибытие странных эсэсовцев, занявших лучшие номера в местной гостинице. Нелепость этой провокации бросалась в глаза и, скорее всего, она вообще не имела целью вызвать в немцах патриотический порыв для борьбы с империалистической Польшей. Вероятно, эта акция была нацелена на западные страны, чтобы создать у них иллюзию неоднозначности: кто здесь жертва, а кто агрессор.

«Меня заставили воевать»

Вторая мировая война продлилась шесть лет и принесла народу Германии колоссальные потери. По необъяснимой (для нацистов) причине против них ополчился весь мир и назначил на роль мирового зла. Гитлер не мог не помнить, что именно он отдал приказ о нападении, последовательно, на Чехию, Польшу, Бельгию, Нидерланды, Францию, Данию, Норвегию, Грецию, Югославию и СССР. Не мог не помнить, что именно он приказал уничтожить Лондон с помощью авиации, тогда как англичане до того бомбили Германию, преимущественно, листовками, что он потребовал освободить немецких солдат от всякой ответственности за любые преступления против жителей СССР. Тем не менее, даже в последние часы жизни Гитлер был непреклонен, и в политическом завещании повторил все те же тезисы, что и 1 сентября 1939 года, — что он миротворец и вообще ненавидит оружие.

»﻿Это неверно, будто я или кто-то другой в Германии желал в 1939 г. войны. Ее желали и развязали исключительно интернациональные государственные деятели либо еврейского происхождения, либо работавшие на еврейские интересы. Я вносил множество предложений по сокращению и ограничению вооружения, которые грядущие поколения не смогут вечно отрицать, чтобы возложить ответственность за возникновение этой войны на меня. Далее, я никогда не хотел, чтобы после первой злосчастной мировой войны возникла вторая мировая война против Англии или тем более против Америки», — писал он.

Остается загадкой, в какой степени фюрер лукавил, а в какой искренне совмещал в голове противоположные картины мира, где с одной стороны он был готов подчинить весь мир, как того якобы заслуживает немецкий народ, а с другой — считал себя самым миролюбивым политиком на планете.