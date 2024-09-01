«Раздам кредиты и поеду с семьей в отпуск». Интервью с победителем «Последнего героя» Дмитрием Конышевым Победитель «Последнего героя» Конышев заявил, что потратит выигрыш на закрытие кредитов

Первый русский сезон реалити-шоу «Последний герой» завершился на телеканале ТВ-3. Победителем проекта стал звезда КВН из Кемерово Дмитрий Конышев, ранее выигравший шоу «Лига городов» в составе команды «Зеленый чемодан». В интервью «Газете.Ru» Конышев рассказал о финальном испытании, взаимодействии с соперниками, встрече с семьей и жизни после проекта, а также сообщил, на что потратит выигрыш — 5 млн рублей.

— Каково тебе было в полуфинале, куда ты попал с тандемом «Медведей» Вани Пышненко и Коли Сердюкова, которые давно сдружились и планировали пройти в финал вместе?

— Когда мы прошли с Ванькой и Колей, я чувствовал, что они очень хотят, чтобы я вылетел. Они вначале не скрывали, что хотели быть в финале вдвоем. А я всегда говорил, что хотел бы пройти в финал с Давидом. Но я подпортил им планы, получается.

— Тебя это подстегивало или было неловко оказаться «третьим лишним»?

— У меня никогда не было какой-то неловкости на проекте. Нельзя же всегда быть хорошеньким для других — типа «ладно, уступаю место вам, раз вы хотели быть вдвоем в финале». Конечно, я старался и понимал, что я один и все на кону. То есть нужно очень сильно стараться.

— Надежде Ангарской удалось расположить к себе всех — но проект она осознанно покинула, договорившись, что ты проголосуешь против нее. Что ты чувствовал, когда она ушла?

— Да, мы с Надей проговаривали, что я буду голосовать против нее. Это было осознанно. Но есть еще тот факт, что у нас была договоренность, которая не касалась «Медведей». Мы с «Волками» решили выбрать такую тактику, что будем голосовать против человека, который придет в испытании последним. Надя заняла последнее место в поиске ключей. Я сказал, что буду соблюдать договоренности. Она ответила: «Без проблем».

Конечно, когда она уходила, было грустно. Я не раз это говорил. Надя для меня была как мамочка, которая всегда помогала, советовала. Но это игра, условия которой мы приняли. Поэтому их нужно было соблюдать. За кого-то в любом случае пришлось бы голосовать.

close Пресс-служба телеканата ТВ-3

— Кого тебе было особенно больно отпускать?

— Давида. Да, сложнее всего было расставаться с Давидом, потому что он для меня открылся как самый открытый, честный и добрый человек. Мы с ним максимально классно сдружились во время проекта. Я всегда говорил, что хотел бы, чтобы мы с ним вдвоем дошли до финала и бились в нем. Но не всегда все случается так, как мы хотим и планируем.

— Давид выглядит слишком добрым и хорошим — а в таких проектах будто бы нужно быть чуть-чуть хитрее и изворотливее. Согласен ли ты с этим?

— Я бы так не сказал. Каждый человек выбирает сам, каким ему быть. И не важно, что в жизни он может быть совершенно другим, а в шоу может «играть».

Мы с Давидом с начала проекта говорили, что самое главное — оставаться самим собой. Быть верным своим принципам и все достойно пройти. Так и получилось. Да, проголосовали против него, но что поделать. Против меня тоже голосовали. И Надя неоднократно говорила о том, что если ты будешь выигрывать все испытания, то тебя выкинут. Но, к счастью, не выкинули.

— Как ты понял, что Коля не справится с полуфинальным испытанием? Не боялся ли ошибиться, озвучивая такой прогноз?

— Я человека по себе могу судить. Сам я человек очень уравновешенный. То есть я в каких-то экстренных ситуациях могу отключить голову и спокойно что-то делать, могу настроиться. А у того же Коли или других участников бывает суета паническая. И Колян сам не раз про себя говорил, что суетится много. Так и получилось: в полуфинальном испытании нам нужно было собирать какие-то пятнашки, он с этим не справился.

— Расскажи про финальное испытание. Насколько сложным оно было, и какие эмоции двигали тобой в процессе?

— В финале мы с Ваней стояли на брусках, это было испытание на выносливость. Мне оно очень понравилось. Когда я раньше смотрел «Последние герои», там были похожие испытания, где нужно долго висеть, что-то держать и так далее. Я понимал, что вроде со стороны это выглядит легко, но наяву — очень сложно. И опять-таки здесь получилось так, что мне помогло мое спокойствие, потому что я просто стоял и наслаждался тем, что происходит. Я понимал, что это финальный рывок, который нужно доделать, несмотря на боль, страх, чувство голода или еще что-то. Я просто понял, что надо стоять столько, сколько понадобится.

close Пресс-служба телеканата ТВ-3

— Можешь ли снова прожить внутри эмоции от победы и описать их? О чем ты подумал в первую очередь?

— Первой эмоцией были эйфория и внутренняя радость из-за того, что все закончилось, и я наконец-то я смогу позвонить семье, поехать домой, помыться нормально, покушать. Все, я выдохнул. Состояние того, что все закончилось, очень радовало, конечно.

Во-вторых, я — человек, который, скажем так, никогда не был избалован деньгами. Я очень обрадовался, что теперь у меня есть возможность хоть немножко, но поправить свое финансовое положение, элементарно закрыть какие-то кредиты.

А еще я очень обрадовался тому, что мой сон оказался правдивым. Мне снилось, что я стою на каком-то пне и в руках что-то держу. Потому что после финала меня попросили подняться на гору и держать над собой березовую кору, на которой написано «Победитель». И я сразу в голове срастил, что это тот сон, который оказался вещим.

— Если не секрет, как еще планируешь потратить выигрыш?

— Естественно, я помогу родителям. У них есть свои кредиты, я могу частично помочь решить этот вопрос.

Обязательно скатаемся с женой и детьми куда-нибудь на отдых. Это была наша мечта с женой. Я думал, что мы непременно все это исполним. Вроде из задуманного пока все.

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— Что ты сделал в первую очередь после окончания съемок финала?

— Когда закончились съемки финала, была ужасная жара на той высоте, где мы стояли. Первое, что я сделал, — выпил бутылку пива, чтобы сбить жару.

— Чему в бытовом плане ты особенно обрадовался после завершения проекта?

— В самой первой серии, когда мы только высадились на берег Телецкого озера и проводили испытание на выбор вождя, Ксюша Бородина спрашивала у нас, по чему мы будем скучать. Я сказал, что буду скучать по унитазу, потому что это очень важно.

И, естественно, я ему очень сильно обрадовался после проекта. Но хочу заметить, что во время моего первого пребывания в туалете я сразу же сломал унитаз, поэтому я разучился это делать. Ходить в лес с лопатой было проще.

— На проекте тебе приходилось питаться в основном гречкой. Как ты относишься к ней сейчас?

— Я гречку обожаю. Дома-то чего ее не кушать? Дома она с мясом, специями, с лучком, с морковочкой. Я ем ее постоянно, прекрасная крупа.

— Как изменилась твоя физическая форма за месяц съемок?

— Я похудел на 11 килограммов. Прекрасно себя чувствую. Когда я еще не знал, что поеду на проект, я всегда говорил, что хочу скинуть килограммов 7.

— Ты запомнился как самый сентиментальный участник «Последнего героя» — из-за теплых слов о жене и детях. Как прошла ваша первая встреча после возвращения?

— Я приехал в свой город, подъезжаю к дому и вижу, что возле моего подъезда стоит куча народу. В общем, жена договорилась с друзьями, все распечатали себе маски волков и включили песню ST «Последний герой», саундтрек проекта. Я вышел, а они плакаты нарисовали, песни пели. Было классно, конечно. Очень приятно.

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— На проекте ты не расставался с игрушечной собачкой, которую тебе дала дочка. Как считаешь, это помогло победить? В соцсетях тебя критиковали за излишнюю сентиментальность.

— Конечно, эта игрушка мне постоянно помогала и придавала силы. Да, многие люди, которые смотрели проект, писали, как их «бесит Дима с этой собачкой». Мне этих людей очень жалко, потому что у них нет такого трепетного отношения к своей семье. Это сейчас, может быть, и грубо прозвучало от меня, но я абсолютно адекватно реагирую на такую критику. Это их право. Видимо, у них другие отношения в семье. Но мне даже жалко, что так люди могут размышлять.

Я очень люблю свою дочку. Каждый раз, когда я смотрел на ее подарок, он давал мне понять, что я могу все. Я могу летать. Он придавал силы мгновенно. Всегда, глядя на эту собачку, я знал, что вернусь домой, обниму дочку, покажу ей эту игрушку и скажу: «Бусинка, твоя собачка помогла мне выиграть». Для дочки это тоже важный момент, она так и запомнит навсегда, что именно она помогла своему папе и внесла какую-то лепту в эту победу. Это тоже важно для эмоций ребенка, чтобы она чувствовала, что даже какие-то мелочи в жизни помогают человеку.

— Как проект в целом повлиял на твою жизнь?

— Мне захотелось проводить больше времени с семьей. Это самое главное. Ценность минут, проведенных с ними, начинаешь ощущать намного сильнее. Здорово, что я немножко переосмыслил это.

— Быстро ли ты вошел в привычную жизнь или проект какое-то время не отпускал?

— Я, наверное, дня четыре возвращался к обычной жизни, потому что хотелось есть вообще все, что было в холодильнике. Также хотелось просто лежать дома, никуда не ходить, не двигаться. Сейчас все прекрасно. Конечно, много классных эмоций со мной навсегда.

— Если в будущем тебя пригласят в подобный проект, согласишься?

— Обязательно соглашусь.

— Расскажи, над какими проектами ты работаешь сейчас.

— В данный момент участвую в съемках третьего сезона проекта «Лига городов», так что меня можно будет увидеть там.

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— Хотел бы ты стать актером и сниматься в сериалах, если будут предложения?

— Я думаю, что это был бы интересный опыт. Я с удовольствием бы это сделал.

— А допускаешь ли возможность переезда в Москву?

— Я всегда говорю так, что в нашей жизни все может случиться очень резко. Например, даже если я не планирую переезжать в Москву, спустя неделю все может измениться, и этот переезд состоится. Тем более недавно мы устроили каникулы с семьей — сына возил на футбольный матч в Москву. Гуляли по Москве, Красную площадь ему показывал. И сын мне сказал: «Вот где жизнь». Он влюбился в Москву.

— За какую команду вы с сыном болеете?

— Из российского чемпионата мы болеем за «Спартак». А в жизни больше всего мы с ним болеем за английский клуб «Манчестер Юнайтед».