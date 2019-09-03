Газ Дальнего Востока: почему санкции не пугают американский бизнес

Проекты в сфере разработки газовых месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири интересуют компании из США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ФАН.

«Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туристическая отрасль», — заявил российский дипломат.

По его словам, несмотря на санкции, американские фирмы продолжают инвестировать солидные средства в российский рынок. Объем российско-американской торговли за первые шесть месяцев 2019 года достиг почти $14 млрд, подчеркнул Антонов.

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«Бизнес в США демонстрирует желание остаться на выгодном для него российском рынке», — добавил посланник.

Антонов также указал на готовность компаний из Америки участвовать в разнообразных мероприятиях в России — в частности, в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Наконец, российский посол заявил, что Россия интересна для простых американцев – страна является туристически привлекательной. В 2018 году во время Чемпионата мира по футболу лишь китайцы обогнали американских граждан по численности туристов.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения переживают не лучшие времена.

«Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Кремль не теряет надежду на улучшение ситуации — возможно, наладить отношения с США удастся после саммита G20 в японской Осаке.

За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся».

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — выразил надежду американский лидер. Ранее он неоднократно заявлял, что «любит Россию» и стремится наладить с Москвой хорошие и продуктивные отношения.

Однако это не помешало тому, что при Трампе на РФ было наложено большое количество санкций, а дипломатические отношения значительно ухудшились — ряд экспертов говорит, что подобного не было даже во времена «холодной войны».

Власти США при этом стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода «Северный поток — 2», проходящего по дну Балтийского моря из Ленинградской области в Северную Германию.

Сами же американские газовики хотят поставлять Европе свой сжиженный природный газ морским путем — на танкерах, причем по гораздо более высокой цене.

В последние несколько лет российско-американские отношения переживают глубочайший кризис. Хотя президент США Дональд Трамп не раз признавался в симпатиях как к Путину, так и к России и русским, на политической арене Вашингтон совершает совершенно недружелюбные шаги.

Именно при Трампе на РФ наложили множество новых санкций, по его инициативе США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и инспирируют госпереворот в Венесуэле, обвиняя в этом же Россию.

Кроме того, США регулярно заявляют о российском «вмешательстве» в выборы президента в 2016 году, хотя сам Трамп, равно как и Москва, отрицают обвинения.

Российские власти неоднократно заявляли, что надеются на улучшение отношений с США и возобновление диалога. Аналогичные заявления делали и многие американские политики.

Противоречия между РФ и США в политической сфере при этом не мешают двум державам сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом и обеспечения глобальной безопасности — так, обмен информацией между ЦРУ и ФСБ позволил предотвратить ряд терактов, запланированных исламскими радикалами.