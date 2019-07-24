Мазут раздора: кто довел Антипинский НПЗ до банкротства

Примерно за неделю стало известно о том, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод фигурирует сразу в двух уголовных делах. Так, владелец ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров обвиняется в особо крупном хищении денежных средств, которые выделялись Антипинскому НПЗ по кредитной линии от Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце недели СУ Следственного комитета по Тюменской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора завода по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 У (злоупотребление полномочиями». «По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО «АНПЗ» заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» ущерб на сумму более 35 миллионов рублей», — сообщало СУ СК.

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Антипинский НПЗ является крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в России, до недавнего времени его основным бенефициаром был Дмитрий Мазуров. Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год, он подключен к магистральным нефтепроводам и нефтепродуктоводам. В течение нескольких лет на заводе шла модернизация, по итогам которой глубина переработки достигла 98% – деньги на нее в кредит давал Сбербанк. Он же и написал заявление на Дмитрия Мазурова. В мае Сбербанк, на который приходится 60% долга завода и который с 2015 года несколько раз проводил его реструктуризацию, стал основным владельцем Антипинского НПЗ. С июля 2018 он владел «золотой акцией», но блокировать многие решения не мог. Теперь кредитор получил 80% акций завода – эту долю через офшор Vikay Industrial Limited контролировал Мазуров. Прямой долг завода Сбербанку составляет порядка $2,9 млрд (поручителем по долгам перед Сбербанком на такую сумму также является Мазуров), с учетом поручительств завода за компании группы New Stream - $3,2 млрд.

«АО «Антипинский НПЗ» в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Д. П. Мазурова и Г. А. Лисовиченко ввел Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у АО «Антипинский НПЗ» крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании Группы «Новый Поток», фактически подконтрольные Д. П. Мазурову», — говорилось в сообщении банка.

По результатам аудита, сообщил источник в руководстве Антипинского НПЗ, проведенного новым руководством предприятия, завод заключал, в том числе по экспортным контрактам, с аффилированными посредниками договоры на нерыночных условиях. В «Новом потоке» заявили, что «слухи… о хищении денежных средств предприятия, не имеют под собой оснований», а на Мазурова оказывается давление. В свою очередь Сбербанк заявляет, что никогда не стремился к смене контроля над НПЗ и отчуждению акций Мазурова, а дефолт заемщика – это ЧП для любого банка.

Внутренняя же проверка обнаружила, что продукция Антипинского НПЗ поставлялась по низким ценам аффилированному трейдеру — New Stream Trading AG, сообщили изданию в руководстве предприятия. New Stream Trading зарегистрировано в Швейцарии, ее директором и членом совета директоров значилась Ксения Мазурова, родная сестра Дмитрия Мазурова, проживающая в Цюрихе гражданка России, следует из данных коммерческого регистра кантона Цуг. Сам Дмитрий Мазуров был записан как председатель совета директоров. Интересно, что в августе в устав Антипинского НПЗ был внесен пункт, согласно которому положения ФЗ «Об АО» в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе положения главы XI не применяются к обществу, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. При этом сам трейдер также является должником Сбербанка – примерно на $50 млн, уточняет банк. В «Новом потоке» заявили, что «реализация нефтепродуктов осуществлялась в соответствии с условиями синдицированного договора кредитования, «условия которого были прописаны, согласованы и утверждены ПАО «Сбербанк России».

По версии аудиторов, в 2015-2017 годах завод и трейдер заключили несколько экспортных контрактов на поставку продукции – они были невыгодны заводу, а трейдер перепродавал их уже дороже. Только в 2017 году по такой недополученная прибыль могла составить $66-79 млн, следует из результатов аудита. Новое руководство предприятия утверждает, что отчетность велась «в серую», многие функции АНПЗ были переведены на «Новый поток» на аутсорсинг, информация хранилась на его серверах в Москве, базы данных на которых оказались заблокированными с приходом нового менеджмента. Новым гендиректором стал Максим Андриасов – его назначили еще предыдущие акционеры и ему пришлось заниматься восстановлением нормальной работы завода. В «Новом потоке», наоборот, заявляют, что новый менеджмент предпринял неправильные шаги: изменена «корзина» продуктов, не использовано соглашение о пролонгации кредитов с другими банками, нарушены обязательства по отгрузке предоплаченной продукции иностранным покупателям. Правда, аудит, проведенный новым руководством АнНПЗ, установил, что на заводе не было большей части документации по договорам поставки.

К банкротству предприятия, по оценке нового руководства АнНПЗ, привели высокая долговая нагрузка (в том числе поручительства за аффилированные с Мазуровым компании), неэффективный менеджмент и «налоговый маневр» в нефтяной отрасли. Ситуация с АНПЗ привела к череде и других исков. Так, в арбитраж Тюменской области подан иск о банкротстве «Нью Петрол Тюмень» — оператора сети АЗС «Новый поток». Причем, на финансовые трудности при расплате с поставщиками товаров и услуг завод ссылался еще в первом полугодии прошлого года, следует из картотеки арбитражных дел. Так подрядчик по наладочными и монтажным работам требовал 61,2 тыс. евро по счетам от апреля и июня 2018 года, а, как указано в материалах дела, «АО «Антипинский НПЗ» не отрицало наличие задолженности, но ссылалось на временные финансовые трудности и просило подождать».

В июне 2019 году 80% АНПЗ купила компания «Сокар Энергоресурс» - совместное предприятие с участием Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которое исполняет функции оператора проекта. В июле завод, которому несколько месяцев назад пришлось уйти в режим горячей циркуляции, возобновил производство. Естественно, информация о подаче АНПЗ иска в суд о банкротстве и простой предприятия вызвали социальную напряженность – рабочие завода даже писали коллективное письмо руководству. После этого 22 мая представитель коллектива, депутат гордумы Тюмени Александр Гунбин сообщил, что на предприятии не будет сокращений, а зарплаты и премии выплачиваются вовремя и даже с опережением, сообщало местное издание «Новый день».

«Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме. Это будет способствовать исполнению социальных обязательств, уплате обязательных платежей, сохранит работоспособность уникального оборудования», — заявил первый зампред правления Александр Ведяхин. Сам банк управлять НПЗ не хочет. Теперь на покупку завода претендует азербайджанская Socar, имеющая опыт в управлении крупными объектами.