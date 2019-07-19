Исследование с низким рейтингом

Рейтинговое агентство АКРА опубликовало исследование по развитию рынка ипотечной секьюритизации, которое эксперты уже назвали неграмотным.

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Аналитики агентства приводят неверный анализ ипотечного кризиса в США, при этом предлагая для российского рынка инструмент, который привел к американскому жилищному коллапсу.

Как представляется, авторы не разобрались в причинах ипотечного кризиса в США и современных инструментах российского рынка, не имея для этого никаких компетенций, резюмируют эксперты.

В Минфине сочли исследование АКРА по фабрике ипотечных ценных бумаг неуместным.

«Я считаю, что все, что там написано, не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню и перспективе 10 лет», - прокомментировал «Газете.Ru» замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, нужно знать элементарные вещи – в Америке ипотека выдавалась без предоплаты. «Второе – в Америке если человек не может платить, он просто бросает ключи в почтовый ящик банка и говорит «до свидания». То же самое было в Казахстане в 2007 году. У нас этого нет», - добавил замминистра.

Россия не может оказаться в ситуации США и по тому, что доля ипотеки не так высока, а также есть требования по первоначальному взносу, подчеркнул Моисеев.

«Удивительно, что рейтинговое агентство АКРА, вместо предусмотренной федеральным законом деятельности, решило заняться пересмотром национального проекта «Жилье и городская среда», заменив разом и Минфин, и Банк России и Совет по национальным проектам при Президенте», - комментирует один из экспертов, опрошенных «Газетой.Ru».

«По мнению агентства все решения, выработанные профессиональными институтами, являются в корне ошибочными и подлежат немедленному пересмотру – разумеется, по рецепту, выписанному творческим коллективом АКРА, основанному на анализе причин и истоков кризиса на американском ипотечном рынке в 2007-2009 годах. К сожалению, авторы берутся утверждать о том, что развитие рынка ипотечных облигаций в России копирует гибельный путь развития американского рынка, не потрудившись разобраться в предметной области, например, в фабрике ИЦБ. А проведенный ими «анализ» основан скорее на популярных мифах, нежели фактах, статистике и реальных событиях», - рассказал эксперт.

Как отмечает заведующий кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов,

«Причиной кризиса в США стало, прежде всего, распространение высокорискованных кредитов с низким или нулевым первоначальным взносом их секьюритизация с упаковкой в многотраншевые бумаги. Именно взрывной рост объемов рынка таких бумаг, предлагаемых в исследовании АКРА, послужил триггером для начала масштабного финансового кризиса в условиях снижения цен на рынке недвижимости. В 2006 году, перед самым кризисом, доля многотраншевых бумаг без поручительства агентств достигла своего пика – 55% в объеме выпуска», - отмечает один из экспертов рынка.

Важно отметить немалую роль в американском кризисе их ведущих рейтинговых агентств, которые автоматически присваивали таким выпускам наивысшие кредитные рейтинги. Это происходило по тому, что у рейтинговых агентств отсутствовали собственные компетенции оценки рисков сложных инструментов, и они оценивали их, используя модели банков. Итогом стали многомиллиардные иски к рейтинговым агентствам, по сути ставшим главными виновниками американского ипотечного кризиса.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что сегодняшняя ситуация на ипотечном рынке в России не создает рисков того, чтобы такой инструмент как фабрика ИЦБ повторил негативный опыт американских однотраншевых ценных бумаг. «Доля ипотечных кредитов в ВВП низкая. В Америке выдавали кредиты даже собакам, всем подряд. У нас такой ситуации нет. В России настолько тщательный отбор ипотечных заемщиков, и есть требование ЦБ о 20% первоначального взноса, и просрочка, которая есть, все говорит о том, что у нас вряд ли возможно», - отметил он.

Аксаков отметил важность такого инструмента, как фабрика ИЦБ института ДОМ.РФ. «Этот механизм сам важен по себе. Во-первых, это высвобождение балансов. Во-вторых, это инструмент для привлечения средств для ипотечного кредитования», - сказал Аксаков.

Показателен тот факт, что главными пострадавшими финансовыми институтами в Америке стали: инвестиционный банк Lehman Brothers, активно участвовавший и выпускавший сложные многотраншевые бумаги, высокая концентрация на его балансе младших и средних траншей с наивысшей долей кредитного риска subprime кредитов; страховой гигант AIG, гарантировавший выполнение финансовыми организациями своих обязательств. Его банкротство сразу после банкротства Lehman произошло из-за того, что стоимость такого страхования была минимальна опять же из-за наивысшего кредитного качества лопнувших бумаг, подтвержденного высшими кредитными рейтингами.

Напротив, инвесторы в однотраншевые ипотечные облигации с поручительствами государственных ипотечных агентств (именно такой формат предусмотрен национальным проектом) избежали потерь. Все обязательства перед инвесторами были выполнены в полном объеме.

«Полученный урок был усвоен американцами, но не учтен спустя годы аналитиками АКРА», - отмечает один из экспертов рынка. После кризиса основу рынка составляют именно такие облигации, а доля сложных «траншированных» инструментов в США после кризиса сократилась с 55 до маржинальных 3%.

«К слову, единственная, но значимая ошибка государственных ипотечных агентств США, потребовавшая введения режима консервации и финансовой поддержки, заключалась в том, что до кризиса они увлеклись выкупом к себе на баланс сложных траншированных бумаг, включая младшие транши. Дефолты по ним и стали причиной рекордных убытков агентств», - отмечает он. К России же все вышеперечисленное не имеет никакого отношения. Секьюритизация кредитов с первоначальным взносом менее 20% у нас законодательно запрещена, а банки отслеживают качество заемщиков.

«Желание рейтингового агентства найти себе новые рыночные ниши понятно, но выбранный ими путь, мягко говоря, вызывает недоумение», - резюмирует один из аналитиков рынка.