Праздник к нам приходит: как отдохнем в 2020-м

В 2020 году россиян из-за переноса праздничных дней ждут сразу несколько серий длинных выходных. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

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Так, согласно утвержденному графику, россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы. Выходными будут дни с 1 по 8 января. При этом выходные за 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая соответственно.

Таким образом, первомайские каникулы в честь Праздника Весны и Труда в 2020 году составят пять дней — с 1 по 5 мая.

Это не все хорошие новости. Россиян также ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества, три выходных принесет другой гендерный праздник — 8 марта, в честь Международного женского дня в России мини-каникулы будут с 7 по 9 марта.

Еще одни трехдневные выходные будут в мае — с 9 по 11 в связи с празднованием Дня Победы. Следующие продолжительные выходные будут летом — с 12 по 14 июня в связи с Днем России. А вот осенью дополнительный выходной будет только один — День народного единства, 4 ноября, выпадает на середину недели.

Постановление правительства о числе и продолжительности праздничных дней принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.

При этом тема выходных и праздничных дней — одна из самых дискуссионный в стране. Особенно любят поспекулировать на этом парламентарии. В Госдуме и Совфеде нередко поднимают вопрос о том, что россияне много отдыхают и плохо работают, а длинные выходные не идут на пользу ни здоровью граждан, ни экономике в целом.

Так, в мае сенатор Сергей Калашников высказался за то, чтобы менять сложившийся уклад и делать продолжительные праздники более дробными.

Ему оппонировала вице-премьер по социалке Татьяна Голикова, которая выступила против сокращения продолжительности майских праздников.

«Мы, наоборот, перенесли с январских праздников на майские», — напомнила она.

«Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде»,

— сказала Голикова РИА «Новостям».

Интересно, что в стране к длинным праздникам относятся по-разному. Проведенное ранее порталом SuperJob исследование показало, что каждому десятому россиянину не хватает длинных новогодних каникул. А сервис путешествий «Туту.ру» констатировал, что более 40% россиян проводят эти дни на диване.

Праздничных дней у россиян, действительно, много, к ним прибавляется и достаточно продолжительный отпуск — 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск.

Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Однако и работают люди в России немало. Согласно статистике, почти больше всех в мире. По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов, что на 6 часов больше, чем в предыдущий год. Больше, чем в России, работают только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Однако одна из главных проблем нашей страны — низкая производительность труда. По этому показателю мы в рейтинге издания Market Watch на 34-м месте после Чили и Польши.

И, увы, роста производительности труда в России в последние годы не происходит. Тем временем это направление даже выделено в отдельный нацпроет — «Производительность труда и поддержка занятости».

Эксперты считают, что попытки увязать проблемы российского роста с наличием длинных праздников в стране являются лишь побегом от реальных действий по решению структурных проблем российской производительности труда.

«Именно отсутствие эффективных технологий, позволяющих увеличить производительность труда, является одним из факторов, не позволяющих вывести экономический рост на потенциальные уровни в условиях столь высокой часовой выработки», — уверен финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.