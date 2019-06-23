Смотрите внимательно: россиян научили выбирать алкоголь

Алкогольную продукцию Роспотребнадзор предлагает покупать в стационарных точках торговли.

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При этом магазины, торгующие спиртным, должны иметь лицензию. Документы, дающие право торговой точке реализовывать алкоголь, обязаны быть на виду – то есть находиться в доступном для покупателя месте. Кроме того, алкоголь должен быть зарегистрирован в ЕГАИС, поэтому его продажа возможна только через кассу с выдачей чека, уточняют в ведомстве.

Роспотребнадзор также напомнил, что продажа алкоголя через интернет запрещена, хотя разговоры о старте продаж спиртосодержащей продукции в сети идут уже давно.

На бутылке или упаковке легально продаваемого алкоголя должны быть размещены федеральная марка (для отечественной продукции) и акцизная марка (для импортной). Исключение сделано для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

«Все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», — напомнили в ведомстве.

Ранее исследование сервиса Rate&Goods утверждало, что

все большее число россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости этих напитков. В итоге люди отдают предпочтение более дешевому пиву.

Согласно результатам исследования, еще год назад пиво составляло 55,4% от объема приобретенного россиянами алкоголя, тогда как весной 2019 года этот показатель вырос до 64,2%.

На втором месте в предпочтениях россиян находится вино, однако спрос на него падает, в то время как спрос на пиво стабильно растет.

Отмечалось также, что граждане России почти перестали покупать дорогие крепкие напитки вроде коньяка и виски, однако спрос на водку остается стабильным.

Минздрав считает, что россияне стали вдвое меньше пить.

В ведомстве утверждают, что потребление алкоголя на душу населения уменьшилось с 18 до 9,3 литра.

При этом данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) принципиально иные. В центре подсчитали, что в прошлом, 2018 году, каждый россиянин в среднем выпил 14,3 л спиртного — на 8,3% больше, чем в 2017 году.

Средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 л на человека.

В начале июня в СМИ попал проект закона, предполагающий, что торговать алкоголем и сигаретами можно будет только в специализированных магазинах. Согласно документу, спиртную и табачную продукцию предлагается запретить продавать в обычных продовольственных магазинах с общим ассортиментом продуктов. Весь оборот алкоголя и табака документ предполагает сосредоточить в торговых точках специализированной розницы. В такие магазины будут запрещен вход посетителям, не достигшим возраста 18 лет.

Минздрав поддержал данную концепцию.

По мнению экспертов Минздрава приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление данных продуктов.

Федеральная антимонопольная служба отметила, что предложенные меры не окажут существенного влияния на потребление продукции, однако создадут барьеры для добросовестных участников рынка.

В Минэкономики высказали опасения, что из-за таких мер снизится количество магазинов, торгующих социально значимыми продуктами питания, а в малые населенные пункты специализированная алкогольно-табачная розница не дойдет.

В настоящее время в России алкоголем торгуют 250 тыс. точек. В случае принятия данного законопроекта большая часть из них может закрыться.

Недавнее исследование показало, что больше всего спиртных напитков за год выпивают жители Ненецкого автономного округа, Сахалинской, Магаданской и Московской областей и Карелии. По данным центра ЦИФРРА, продажи алкогольной продукции на душу населения в этих частях России были самыми значительными: более 25 л на человека за год. Так, в Ненецкий автономный округ человек употребляет 28,6 л, в Сахалинской области — 28,3 л, Магаданской — 26,5 л. За тройкой лидеров следуют Московская область (25,8 л) и Карелия (25,6 л).

В исследовании учитывались продажи только легального спиртного. Эксперты проанализировали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались.