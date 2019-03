Стресс-тесты: успеет ли Россия освоить рынок газа в Китае

США вступили в борьбу за китайский газовый рынок – самый привлекательный в мире. Согласно официальной статистике, в 2018 году Китай потребил до 280,3 млрд кубометров природного газа, к 2020 году этот показатель, по прогнозам, вырастет до 347 млрд кубометров. Теперь китайская государственная компания China Petroleum&Chemical Corp. (Sinopec) должна подписать договор с американской Cheniere Energy на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на общую сумму $18 млрд, писала The Wall Street Journal. И это будет лишь началом газового сотрудничества двух стран. Его Вашингтон ставит одним из условий торгового перемирия с Пекином. При этом первые отгрузки только по этому контракту должны начаться в 2023 году.

Реклама

Россия же давно пытается закрепиться на китайском направлении – в конце 2019 года должны начаться поставки по газопроводу «Сила Сибири», строительство которого, правда, становится все дороже. Если изначально проект оценивался в 800 млрд руб., то в апреле 2018 года начальник управления департамента строительства компании Андрей Воробьев говорил уже о сумме в 1,1 трлн руб. Повысить рентабельность газопровода и способствовать развитию российской газопереработки планируется в том числе за счет строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», многокомпонентный газ с которого будет поступать из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Планируемая мощность завода – 42 млрд кубометров газа, на выходе будут получать метан, этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий.

Продукты переработки газа планируется поставлять в том числе в Китай. Правда, в будущем: как писал РБК, начало поставок в Китай ожидается еще до полного ввода ГПЗ в строй, уже в конце 2019 года. «То есть как минимум два года «Газпрому» придется поставлять полностью не очищенный газ (в целом около 13 млрд куб. м в год), а с 2021 года и до запуска ГХК «Сибура» — жирный газ, включающий этан», — отмечало издание. Из-за такой несогласованности китайцы будут получать сырье для своей газохимии фактически бесплатно, указывает старший аналитик Rusenergy Михаил Крутихин.

Но и этот проект уже несколько раз дорожал. Первоначально он оценивался в 670 млрд руб., в ходе Восточного экономического форума в 2017 году глава «Газпрома» Алексей Миллер называл уже сумму в 950 млрд руб. Правда, чуть ранее – в августе 2017 года – министр энергетики России Александр Новак говорил, что инвестиции «Газпрома» в строительство Амурского газоперерабатывающего завода составят 1,344 трлн рублей. Близка к этой сумме оказалась названная накануне премьером Дмитрием Медведевым цифра – 19 млрд евро. И, по его словам, «Газпром» инвестирует треть. В проект в рамках нового механизма – фабрики проектного финансирования — должна войти госкорпорация ВЭБ.РФ.

«Треть этих средств инвестирует «Газпром», остальное должен предоставить пул российских, китайских и европейских кредиторов. Участие ВЭБа предполагается в объеме 1,5 млрд евро, в то же время это тот вклад, который должен способствовать завершению этого масштабного проекта, имеющего стратегическое значение для развития страны», — указал Медведев на заседании набсовета ВЭБ.РФ 26 марта.

Старший аналитик Rusenergy Михаил Крутихин не видит ничего удивительного в том, что стройки «Газпрома» и сопутствующих организаций дорожают. «Это давняя тенденция, и «Газпром», как правило, выбирает самые дорогие варианты, не исключено, что делается это для того, чтобы каким-то образом обеспечить благосостояние подрядчиков «Газпрома». Других причин я не вижу, тем более что проект этого предприятия, который ранее предусматривал семь технологических линий, сократился до шести и вообще несколько усох в размерах», — полагает эксперт.

По словам Крутихина, проект «Силы Сибири» и Амурского ГПЗ не окупится, он не является коммерческим. В то же время давление на российский трубопроводный газ на китайском рынке оказывает сжиженный. «Китайцы предпочитают импортировать сжиженный природный газ, мало того, не просто покупая его, а импортируя свой собственный. Они в том числе в России на Ямале вошли в долю, то есть получают свой газ и продают его. Также китайцы вошли в долю СПГ-предприятия на Аляске, сейчас этот проект несколько затормозился, но будет реализован. Когда я 2 года назад в Пекине у китайских государственных специалистов спрашивал по поводу «Силы Сибири», они мне честно сказали, что это запасной вариант. Если Китай из-за военно-политических событий в Тихоокеанском бассейне не сможет получать достаточное количество сжиженного газа, то он будет получать газ по «Силе Сибири». Как основной источник газа этот проект не рассматривается вообще», — полагает эксперт.

На рынке сжиженного газа «Газпрому» мало что предложить, он изначально делал ставку на трубопроводный газ. Он входит в один СПГ-проект на Сахалине. В октябре 2014 года Миллер заявил, что доля СПГ достигла 30% и больше меняться не будет. В 2015 году компания решила, что ориентированный на восток проект «Владивосток СПГ» в ближайшее время реализован не будет. Сейчас объем СПГ в мировой газовой системе уже превысил оценку Миллера пятилетней давности и составляет 35%, по прогнозам экспертов, к 2035 году – это будет 50%, говорил в интервью «Газете.Ru» министр энергетики Александр Новак. По оценкам аналитиков, в 2019 году США могут увеличить предложение почти вдвое, а в перспективе — занять 20-30% рынка.

«С развитием американского СПГ российская газовая индустрия впервые сталкивается с глобальным вызовом и конкуренцией со стороны равного партнера, и теперь, вне зависимости от того, признает он российское лидерство или нет, американский СПГ инициирует стресс-тест для газовой экспортной стратегии «Газпрома». Более того, это соперничество, которое лежит в рыночной и геополитической плоскости, в долгосрочной перспективе будет очерчивать всю газовую экспортную политику России», — говорится в декабрьском исследовании Татьяны Митровой и Тима Боэрсмы из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (The Impact of US LNG on Russian Natural Gas Export Policy).

Пока же китайцы строят достаточно терминалов для регазификации СПГ, указывает Крутихин. «Китайцы из без американцев строят достаточно терминалов по регазификации сжиженного газа, и поэтому большого значения такие договоренности не имеют. Китайские предприятия вступили в несколько предприятий по сжижению газа в том числе в США и Канаде, они оттуда и собираются получать собственный сжиженный газ», — заключает эксперт.