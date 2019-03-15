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Удар по России за Керчь: новые санкции ЕС и США. LIVE

США, ЕС и Канада ввели санкции против России — онлайн

США, Канада и Евросоюз расширили санкции против России в связи с конфликтом в Керченском проливе. Под новые ограничения попали как физические, так и юридические лица. «Газета.Ru» следит за происходящим в режиме онлайн-трансляции.
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Трансляция
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20:22

Рубль новость о санкциях США, Канады и ЕС проигнорировал. На торгах он обновил максимум с октября прошлого года, опустившись ниже 65 рублей. После закрытия официальных торгов на Московской бирже доллар стоит 64,93 руб. Евро также подешевел и за него предлагают по 73,48 руб. - минимум с августа прошлого года.

20:15

Кроме того, в санкционном списке США значатся крымские предприятия. Это завод «Фиолент», «Консоль-строй», «Новые проекты» и конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит».

20:10

Петербургские концерн «Океанприбор» (производит оборудование для кораблей ВМФ) и АО «Звезда» (поставщик дизельных двигателей для ВМФ).

20:07

Это Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького.

20:03

Под санкции США также попали восемь компаний.

19:55

Это замглавы погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, замглавы ЦИК ДНР Алексей Найденко, секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, начальник службы в Балаклаве погрануправления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин, глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин.

19:50

Под санкции попали следующие физические лица.

19:44

По словам Мнучина, новые ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен «к нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины».

19:40

«Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась безнаказанной», - говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

19:35

Министерство финансов США совместно с ЕС и Канадой расширило санкционный список по Украине, говорится на сайте американского регулятора.

19:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! США, Канада и Евросоюз расширили санкции против России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.