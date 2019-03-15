Удар по России за Керчь: новые санкции ЕС и США. LIVE

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Рубль новость о санкциях США, Канады и ЕС проигнорировал. На торгах он обновил максимум с октября прошлого года, опустившись ниже 65 рублей. После закрытия официальных торгов на Московской бирже доллар стоит 64,93 руб. Евро также подешевел и за него предлагают по 73,48 руб. - минимум с августа прошлого года.
Кроме того, в санкционном списке США значатся крымские предприятия. Это завод «Фиолент», «Консоль-строй», «Новые проекты» и конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит».
Петербургские концерн «Океанприбор» (производит оборудование для кораблей ВМФ) и АО «Звезда» (поставщик дизельных двигателей для ВМФ).
Это Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького.
Под санкции США также попали восемь компаний.
Это замглавы погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, замглавы ЦИК ДНР Алексей Найденко, секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, начальник службы в Балаклаве погрануправления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин, глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин.
Под санкции попали следующие физические лица.
По словам Мнучина, новые ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен «к нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины».
«Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась безнаказанной», - говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.
Министерство финансов США совместно с ЕС и Канадой расширило санкционный список по Украине, говорится на сайте американского регулятора.
Добрый вечер, уважаемые читатели! США, Канада и Евросоюз расширили санкции против России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.